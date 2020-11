La ex Miss asegura que la crítica contra ella ha sido muy dura y pide parar las agresiones.

MÉXICO.— Lupita Jones, la ex Miss Universo ha pedido a las ex participantes de los certámenes de belleza que dejen las agresiones en su contra, pues las declaraciones de Sofía Aragón son un tanto injustificadas.

Además, la exreina de belleza reveló que Sofía tiene varios problemas y por ello puso un equipo para ayudarla a "superar todos sus traumas".

"La ayudaba con sus traumas"

En entrevista con el programa “Sale el Sol”, Lupita aseguró que ella en lugar de afectar a Sofía la ayudó, pues llegó con varios traumas mismos que quería que superara.

“Yo sé los traumas, las inseguridades con las que llegó [Sofía], yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas, inseguridades”, declaró la exreina de belleza.

Debido a esa supuesta condición, Lupita Jones ofreció una disculpa a la joven, ya que expresó que debido pensar su respuesta ante las revelaciones que Sofía hizo.

Asimismo, la ex Miss señaló que considera que la crítica que ha recibido por parte de las ex concursantes no es justa contra ella, ya que no reconocen lo bueno que se ha hecho por ellas.

“Creo que ellas deben darse la oportunidad de poner las cosas en la balanza y de darle a cada cosa y cada acción su justo lugar porque están siendo muy injustas dejando de reconocer lo bueno que esto les pudo dar”, expresó Lupita Jones.

