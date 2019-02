Estas son las actrices que planeaban complot por WhatsApp contra Yalitza

Después de que Rossana Barro, coordinadora de invitados de los Arieles, diera a conocer sobre la existencia de un grupo de WhatsApp integrado por varias actrices mexicanas que planeaban que Yalitza Aparicio no fuera incluida en los Premios Ariel, este día se dio a conocer el nombre de las famosas.

La revista TvNotas publicó que una persona logró tener acceso al grupo, mismo que existe desde que comenzó el furor de la película “Roma”, y fue quien reveló los nombres de las actrices.

La fuente informó que la persona que había comenzado todo había sido Giovanna Zacarías, a la cual describe como una actriz que ha hecho cine pero no ha tenido carrera brillante.

También reveló que otras de las mujeres que criticar a la actriz oaxaqueña son Karla Souza, Martha Higareda y Ana Claudia Talancón.

Según la informante de la revista explica que al principio todas estaban contentas por la oportunidad que Alfonso Cuarón le había dado a Yalitza, sin embargo al ver las críticas positivas que ella recibía de los expertos en cine todo cambio.

Pues empezaron a decir que Yalitza no haría nada más como actriz, así que mejor disfrutara de la fama el tiempo que le durara, porque no tendría más”, comentó la misteriosa infiltrada.

Incluso se dijo que las actrices no les pareció que su compañera saliera en las famosas revistas.

Cuando la actriz fue nominada al Oscar todo estalló, pues se dijo Giovanna habló sobre poner un alto.

Así que planeó escribir una carta a la Academia, en la que decía no se tomara en cuenta a Yalitza.

Ante esto Karla, Martha y Ana Claudia dijeron estar de acuerdo y si era necesario ellas vendrían a México para apoyar.

Sin embargo, su plan se vio saboteado por Rossana Barro quien le informó a través de Twitter a la Academia sobre el rumor que le había llegado, por lo que la carta no fue entregada.

La fuente platicó que sí hubo quien defendió a la protagonista de “Roma” y se trataba de Vanessa Bauche y Dolores Heredia.

Dijo que ella les dijo a sus compañeras que era una tontería lo que planeaban y decidió salir del chat.

Su ejemplo fue seguido por Dolores Heredia quien también decidió abandonar el grupo sin antes decirles que era una estupidez su plan.

Martha Higareda de las más indignadas por Yalitza y claro! Martha bastantes veces ha mostrado las teclas como para que sus películas trespeseras no se lleven un Oscar.

Martha Higareda y Talancon no por favor ! No! Mentira ! 😰

@marthahigareda es 1 de las actrices que armaron el complot VS #YalitzaAparicio . Debería mejor aclarar qué hizo con los millones de pesos que el gobierno de #Tabasco en el Sexenio Núñez, le regaló para su fallida producción “hollywoodense” #Deadtectives #ChurroTotal #Fraude pic.twitter.com/MWMJB0P0aN

Nose, me parece que no es verdad, ellas poco o mucha tienen carrera y aunq no esten nominadas al oscar les va bien, pero bueno 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

— Maribel carrillo (@mujermara) 19 de febrero de 2019