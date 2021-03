"Kaylitos" es el nombre del joven que en algún momento se hizo viral tras compartirse un vídeo en el que lloró al conocer en persona a Cepillín.

PUEBLA.— Este lunes 8 de marzo Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín falleció luego de varios días hospitalizado debido a un accidente que tuvo y le provocó dolores en la espalda.

El fin de semana se informó que la salud del intérprete de éxitos como "La feria de Cepillín" se deterioró y fue ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía. Lamentablemente este día se confirmó su deceso.

#Cepillín se encuentra en terapia intensiva en un hospital en Satélite. En el lugar está @mendoza_ruben con el reporte completo. #HechosSábado @Faraon_Gabriel pic.twitter.com/6mbhJN3ghk — Hechos Sábado (@HechosSabado) March 8, 2021

La noticia ha conmocionado a todo México, pero sobre todo a sus fans, quienes lo consideraban el mejor payaso de todos los tiempos.

En el show Solías decir "CHABELO ES INMORTAL, PERO CEPILLIN ES PARA SIEMPRE" Y así sera Cepillin porque tu eres el único... Publicado por Kaylitos en Lunes, 8 de marzo de 2021

"Kaylitos" le expresa su amor incondicional

En marzo de 2018, un joven de nombre Carlos, quien es mejor conocido como "Kaylitos": El payaso más guapo de Puebla (según la descripción de redes sociales) se hizo viral tras compartirse un vídeo.

El llanto del joven al conocer a Cepillín hizo que se volviera viral (Facebook @Kaylitos

En la grabación "Kaylitos" no puede contener las lágrimas al ver en persona a Cepillín. Y pese a que durante todo el encuentro con su ídolo no paró de llorar, eso no evita que el joven le exprese su amor y gran admiración.

Por su parte, el artista lo escuchó con atención, mientras le firma un par de discos de vinillo que el joven le dio. Al terminar Cepillín le brindó un fuerte abrazo que el fan agradeció.

Lo único en lo que puedo pensar con la muerte de #Cepillin es en este chico ¿Estará bien? :v pic.twitter.com/XPaPGnU1h4 — James Pacheco (@JameesPacheeco) March 8, 2021

Cabe destacar que este momento que desató los comentarios en redes sociales sucedió en Puebla, cuando Cepillín estaba de gira por el país.

"Carlitos siempre será tu más grande fan"

A través de su cuenta de Facebook, el joven que se dice el fan más grande de Cepillín escribió sobre la muerte de su ídolo, quien lo inspiró para convertirse también en payasito.

"Carlitos siempre será tu más grande fan, no hay otro artista que se te iguale, pero hoy el cielo te recibe con las puertas abiertas [...]", menciona "Kaylitos".

Mi Cepillín siempre te vamos a recordar como el Hombre, el Artista, el ser humano más hermoso del mundo sabes que te amo... Publicado por Kaylitos en Lunes, 8 de marzo de 2021

👏 Fans de #Cepillín llegan al nosocomio donde perdió la vida, para lanzar porras y mostrar su cariño al gran payasito de la televisión.



➡ @tanyaburak#TrasLosFamosos con @maguichadoria | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/IeZOQssSuq — @telediario (@telediario) March 8, 2021

Al igual que Carlos, famosos y celebridades han emitido sus condolencias y un mensaje por la muerte del uno de los payasos más famosos de todo México.

Que pena enterarme de la muerte de #Cepillin uno de los personajes que hicieron historia en la televisión mexicana. Gran persona.

Mi más sentido pésame a toda su familia.

Descanse en paz “El Payasito de la tele”... — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 8, 2021

⚫️ ÚLTIMO MOMENTO: Descanse en paz el #payasitodelatele Ricardo Gónzalez Gutiérrez, mejor conocido como #Cepillín 🕊 — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) March 8, 2021

Murió este lunes Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como #Cepillín. pic.twitter.com/IjBzdWTGVu — Monica Garza (@monicagarzag) March 8, 2021

Gracias #Cepillin por tantas alegrías

Dios y La Virgen María 🙏te tenga en su Santa Gloria 🙏 #Mhoni pic.twitter.com/zHTITwe5Hp — Mhoni Vidente (@mhonividente) March 8, 2021

#ÚLTIMAHORA



Lamento informar la muerte, a los 75 años, de Ricardo González, 'Cepillín'.



Descanse en paz https://t.co/Wp6WUYDUP0 pic.twitter.com/FAI4Tw1Fyf — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 8, 2021

Lo mejor de nuestros encuentros siempre pasaba fuera del aire, como nuestras barbacoas sabatinas.

Adiós amigo, me quedo con tantas enseñanzas valiosísimas que guardaré en el corazón.

Hasta siempre al único payasito de la tele...y de joya. #QEPD #Cepillín pic.twitter.com/1pW9lfljhK — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 8, 2021

¡Recordamos el gran homenaje que le hicimos en #VLA a nuestro querido #Cepillín el pasado 2 de octubre del 2020! 🙌🏻🎉🎊🕊 pic.twitter.com/JuGgNCBoc3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 8, 2021

