''Este es el día más feliz de mi vida'': Hyuna desata rumores de boda con Dawn

Hyuna sorprendió la mañana de este viernes a sus seguidores, al compartir imágenes de la celebración de su cumpleaños número 30, en la que no podía dejar de estar presente su novio Kim Hyo Jong, mejor conocido como Dawn.

La celebración llena de colores, unicornios, flores y globos, no resultó tan llamativa como el hecho de que la pareja decidiera lucir un traje y vestido a juego de color blanco, que parecía que en realidad festejaban una boda y no un cumpleaños.

Como ya hemos informado, Hyuna y Dawn enfrentaron varias críticas y han estado en la mira de la industria del K-Pop, ya que ambos decidieron dar preferencia y defender su relación a pesar de la falta de apoyo de sus seguidores surcoreanos. No obstante, la pareja encontró mensajes de consuelo en los fanáticos extranjeros.

La pareja no tiene reparo en compartir sus momentos especiales con sus seguidores. Hace apenas unos días, el 1 de junio pasado, Hyuna compartió una fotografía de Dawn con un pastel de cumpleaños por sus 27 primaveras. La pareja nació el mismo mes y la intérprete cumple años el 6 de junio, pero al parecer decidieron adelanta la celebración de ambos.

Cabe destacar que, el año pasado la pareja levantó rumores de un posible enlace, ya que compartieron imágenes de anillos de pareja, una tendencia de los novios que son muy cercanos en Corea del Sur.

Aunque no está claro si realmente los cantantes sellaron legalmente su amor, en su mensaje colgado en Instagram, Hyuna escribió:

“Este ha sido el día más feliz de mi vida (…) No he parado de llorar sabiendo lo amada que soy. Creo que hemos pasado más tiempo juntos que con nuestra propia familia, gracias”, escribió la intérprete de “I’m Not Cool”.