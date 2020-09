Este es el vídeo que Kimberly Loaiza grabó junto a James Charles

Kimberly Loaiza finalmente presentó este martes su colaboración con el también youtuber James Charles, a quien la también cantante invitó a probar dulces mexicanos.

El creador de contenidos estadounidense, y figura de una importante línea de cosméticos, habló en español gran parte del vídeo, que fue colgado esta tarde en el canal de la también conocida Lindura Mayor. La colaboración ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.

El estadounidense destacó que en Estados Unidos la mayoría de los dulces contienen chocolate: “pero no veo nada de chocolate en esta mesa”, destacó en relación a los dulces presentados por la youtuber.

No obstante, el mayor reto para el paladar de Charles resultó ser la cocada, ya que él reconoció que el coco es uno de los sabores que menos tolera, siendo este el dulce típico mexicano que más gestos provocó en él; contrario a los tamarindo enchilados u otros sabores.

En redes sociales, las críticas a la intérprete de “Do It” no se hicieron esperar, pues muchos consideraron como “básico” el contenido que realizó para algo que, según ella, era una de sus máximas colaboraciones hasta el momento.

Al respecto, su pareja Juan de Dios Pantoja –padre de la hija de Kim, Kima- salió en su defensa argumentando que este era momento para que la youtuber proyectara la cultura mexicana.

La aparición de James Charles en el canal de Kim es parte de una serie de vídeos que ellos grabaron juntos, pues incluso Charles confesó que eligió a Kim como su primera colaboración internacional.

RETWEET to be the next video's sister shoutout!!



MAKEUP EN ESPAÑOL CON @KimberlyLoaiza_ is now LIVE!! ENJOY HERMANAS! 💄❤️ https://t.co/atXaRF9Knr pic.twitter.com/qlx1ahhJap