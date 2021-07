Un par de vídeo filtrados han causado revuelo pues en ellos que se ve a José Manuel Figueroa y Farina Chaparro pelear.

GUADALAJARA.— José Manuel Figueroa se encuentra envuelto en una gran polémica, pues ha sido evidenciado agrediendo a su novia Farina Chaparro. A través de unos vídeos filtrados en redes sociales, la modelo denuncia al cantante y señala haber sido humillado y golpeado por éste en reiteradas ocasiones.

El programa "Sale el Sol" se dio a conocer un par de grabaciones en las que se puede ver al cantante y a su novia discutiendo fuertemente.

En los clips también se muestra el golpe que le propinó el cantante a la modelo a los diez minutos que llegó a su hogar. La joven también relata con llanto las humillaciones que suele hacerle y lo cansada que está del maltrato por lo que le menciona: “ya no puede”.

"Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado", se le escucha decir a Farina Camacho mientras se lamenta en el piso.