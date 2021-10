Se sumerge en el terror

Ester Expósito actuará en la película “Venus”

BARCELONA (EFE).— La actriz española Ester Expósito, conocida por su participación en la serie de Netflix “Élite”, se sumergirá en el género del terror en “Venus”, la nueva película del director Jaume Balagueró, responsable, entre otras cintas, de la saga “REC”.

Balagueró aseguró que la película, que empezará a rodarse en Madrid el 15 de noviembre, será “desmesuradamente de horror, violenta y sucia”.

La cinta se inspira en el cuento del norteamericano H.P Lovecraft, “Los sueños de la casa de la bruja”, trasladándolo al extrarradio de la capital española, a un gran edificio, en un “ambiente sucio, de ciudad moderna, con miseria y problemas, un mundo cercano a lo sórdido”, explicó el director.

Tras desvelar que el filme tendrá “mucho que ver con lo hiperrealista, lo hipernaturalista”, Balagueró aseguró que sería feliz si pudiera estrenarse en el Festival de Sitges del próximo año.

Ester Expósito, con ganas de volver a ponerse ante las cámaras, después de casi un año sin hacerlo por la pandemia de coronavirus, no ha obviado que será un cambio de registro en su carrera, un “gran reto y lo que más me pone es que será extremo y radical, que me apetece un montón”.

Sobre su personaje, sin poder contar mucho, ha dejado caer que “podría ser una marquesita en una película de terror, pero no, esto es muy de calle y sumergirme en ese mundo me parece genial”.

Tampoco ha olvidado que desde pequeña le gustan las películas de terror.