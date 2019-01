Esto es lo podremos ver en Netflix desde Febrero

CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- Para el mes de febrero, Netflix tiene preparados varios estrenos.

En esta época del amor y la amistad, la plataforma de streaming lanza romances pasionales llenos de crimen como la serie original “John Dirty”, así como nostalgia adolescente con el concierto en 3D de los Jonas Brothers.

Series

01 de Febrero: “Muñeca Rusa”; “Siempre Bruja”; “Nightflyers”.

08 de febrero: “¡Nailed it! México”.

14 de febrero: “Dirty John” .

15 de febrero: “The Umbrella Academy”.

22 de febrero: “GO! Vive a tu manera”. “Suburra: Sangre sobre Roma: T2”.

25 de febrero: “Van Helsing T3”; “Ash vs. Evil Dead T3”.

26 de febrero: “Shadowhunters: The Mortal Instruments T3”.

Películas

01 de febrero: “Mr. Right”; “Vevelt Buzzaw”; “Star Wars: El despertar de la fuerza”.

08 de febrero: “El árbol de la sangre fría”; “Dumplin”; “Hight Flying Bird”.

15 de febrero: “Las separadoras de las parejas”; “El descanso”; “Billy Eliot”.

22 de febrero: “Paddleton”.

28 de febrero: “¿No es romántico?” .

Para compartir momentos especiales en familia, o cautivar a los niños:

01 de febrero: “A rienda suelta: Feliz San Valentín”; “Disney- Patoaventuras: ¡Woo-oo!”; “El Show de Garfield”; “Disney: Jonas Brothers, El concierto 3D”.

08 de febrero: “Las épicas aventuras del capitán calzoncillos T2”.

15 de febrero: “Príncipe de los dragones”.

Documentales y especiales:

05 de febrero: “Ray Romano: Righ Here Around The Coner”.

08 de febrero: “Remastered: El doble asesinato de Sam Cooke”.

10 de febrero: “Patriota no deseado con Hassan MInhaj Vol. 2″.

14 de febrero: Ken Jeong: Me completas HO”.

22 de febrero: “Chef’s Table: Vol. 6”.