A punto de cumplir su décimo aniversario, te contamos un poco de sus logros luego de desintegrarse la banda

INGLATERRA.— One Direction es sin lugar a dudas una de las boyband más importantes de la música.

Y pese a que el grupo lleva años separados, los integrantes Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, sigue siendo los favoritos de millones de fanáticas que aún sueñan con el regreso de la banda.

A punto de cumplir 10 años desde que la agrupación salida del programa The X Factor, sus integrantes todavía cosechan frutos de lo que fue su lanzamiento a la fama mundial.

Imagínense lo lejos que llegó One Direction, tiene un vídeo grabado en la nasa.#10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/O6QACwNcbv — 𝐻𝒶𝒹𝒶 ◟̽◞̽ 🧸 (@hada_TPWK_) July 22, 2020

Harry Styles

El joven originario de Cheschire, Reino Unido es uno de los que ha podido consolidar su carrera de solista con un gran éxito.

Actualmente cuenta con dos álbumes; "Harry Styles" que lanzó en 2017 y "Fine Line" de 2019, que incluye temas como "Watermelon Sugar" y "Adore you" que han sido un éxito rotundo.

Zayn Malik

Tras abandonar el grupo en el 2015, Malik inició una carrera de solista con su disco "Mind of mine" en 2016, el cual incluyó el gran hit "Pillowtalk".

Dos años después lanzó su álbum titulado "Icarus Falls", sin embargo, su nombre ha trascendido más por su romance con la modelo Gigi Hadid, con quien tendrá a su primer hijo.

Niall Horan

El irlandésa sacado dos discos casi al mismo tiempo que su compañero Harry. En el 2017 fue su primera producción titulada "Flicker". Este 2020 Niall publicó "Heartbreak".

El cantante había anunciado su gira 'Nice to Meet Ya Tour', pero debido a la pandemia de coronavirus tuvo que cancelarla.

Louis Tomlinson

Es el integrante que más problemas personales ha tenido, ya que perdió a su mamá y a una de sus hermanas. Louis a penas este 31 de enero de 2020 sacó a la venta su primer disco "Walls" en el que incluyó canciones como "We made it" y "Don't let it break your heart".

Liam Payne

Es otro de los integrantes que tardó un poco más en sacar un disco. Tom lanzó hasta 2018 su EP "LP1", el cual tiene ocho canciones. El cantante ha hecho varias colaboración con artistas de distintos géneros, entre los más destacables esta J Balvin.

¿Cómo celebrarán su décimo aniversario?

Para recordar que este 23 de julio se cumplen 10 años de la creación de la banda, en redes sociales los "One Direction" promocionaron el hashtag #10YearsOf1D. Sin embargo, sobre un reencuentro de la banda no se asegura nada.

Como boyband, One Direction lanzó cinco discos: Up All Night (2011), Take me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).- Con información de redes sociales.

