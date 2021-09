Esto es lo que ha sucedido en "El Retador" hasta el cuarto programa

CIUDAD DE MÉXICO.— En la cuarta gala de "El Retador" se dio a conocer que los concursantes que llegarán a la transmisión de la próxima semana serán nuevos, ya que en la disciplina de baile la pareja de Chucho y Laura "se rajaron" y decidieron abandonar el trono y llevarse únicamente 200 mil pesos -la mitad de lo que tenían acumulado en la bolsa- por lo que el concursante Emiliano Jiménez se convirtió en el nuevo ganador.

"Se rajaron"... e Itatí encontró la inspiración

Este cuarto programa dio inicio con la presentación de Chucho y Laura (México) en el trono de baile, y una bolsa acumulada de 400 mil pesos. La pareja esperó a sus posibles contrincantes Six One Four (México), Emiliano Jiménez (México) y Valery y Mateo (Colombia).

Asimismo, Alan, del grupo Six One Four conmovió a Itatí. La actriz aseguró que encontró inspiración en el chico para llevar a su hija María a clases de baile.

Previo a su presentación, en una cápsula Alan contó que al ser diagnosticado con TDA (Transtorno de Déficit de Atención) con Hiperactividad le causó inseguridad y problemas para asociarse. Los médicos recomendaron a sus padres medicarlo, pero ellos se opusieron y prefirieron meterlo a clases de baile.

La agrupación integrada por seis jóvenes se apareció en el escenario como "aspirante a convertirse en retador". Tras su actuación Itatí Cantoral emitió un conmovedor comentario:

"Alan me inspiraste para seguir mandando a mi hija a clases de baile y como a mí me inspiraste, creo que inspiraste a muchas personas del público de que a través de la danza, uno puede sacar lo que trae adentro" indicó la protagonista de "La Mexicana y El Güero".

La palabras de Itatí provocaron que Alan no pudiera contener las lágrimas, por lo que aseguró: me siento muy bien [...] Sentí muy bonito que me hayas dicho eso porque nunca lo había escuchado fuera de alguién que no fuera mi familia".

Luego de este momento que puso los sentimientos a flor de piel, los jueces Lucero y Mijares votaron a favor de Emiliano para convertirse en retador de Chucho y Laura. En esta ocasión, los campeones de baile de la tercera gala, no quisieron enfrentarse a duelo y optaron por retirarse de la competencia con 200 mil pesos, la mitad de la bolsa acumulada.

Chucho y Laura deseaban poder seguir siendo los campeones para poder hacer crecer su familia, pues Laura quiere cometerse a un tratamiento que además de muy costoso no le permitiría trabajar por algún tiempo.

Dada esa inesperada decisión, Emiliano se coronó campeón de la cuarta gala de forma automática, con una bolsa de 300 mil pesos, y la oportunidad de continuar en la siguiente etapa de la competencia.

Irlanda vuelve al escenario e impacta

La contienda continuó con la categoría de canto. La campeona de canto Marileyda (Puerto Rico), fue desbancada por Irlanda (México), ganadora de la segunda edición de Pequeños Gigantes (México) y quien se llevó el 65% gracias a su interpretación de "En cambio no".

Las jueces Lucero e Itatí Cantoral eligieron a Irlanda para convertirla en retadora y enfrentarse en duelo a muerte con Marileyda. Al finalizar su encuentro, el público prefirió a Irlanda con el 65% de la votación y le dio la oportunidad de obtener una bolsa de 500 mil pesos y continuar en la contienda.

Recordemos que la joven originaria de Sonora, quien este pasado domingo 5 de septiembre sorprendió, ya había conquistado al los televidentes hace unos años. Con tan solo 12 años, Irlanda participó en el concurso "Pequeños Gigantes" y se consolidó como una de las mejores cantantes al interpretar "I have nothing" de Whitney Houston.

Y aunque Irlanda se convirtió en influencer, la música sigue siendo lo que más le apasionada y este pasado domingo lo demostró en "El Retador".

Lo más impactante de la noche

El tercer y último bloque de la noche, concluyó con la disciplina de imitación. Verónica Linares quien se convirtió en campeona de la tercera gala por su interpretación de Rocío Dúrcal, también se rajó para sorpresa de todos los jueces -Itatí Cantoral, Lucero y Manuel Mijares-.

Verónica expresó que tenía motivos fuertes para no tomar el reto de Paulo, imitador de Miguel Bosé, quien fue elegido por Lucero y Mijares como el retador de 'Vero'.

"Yo estoy aquí porque me encanta cantar en el escenario, imitar a Rocío es lo más maravilloso pero mi realidad está allá afuera, tengo a mi madre enferma de una enfermedad pulmonar, un padre con cáncer de próstata y una hija de 13 años a la que no he visto en 10 años […] allá afuera la vida es muy difícil, mañana no sé si voy a comer o a dónde voy a dormir por eso yo me retiro", explicó la imitadora.

Sin embargo el impacto que dejó Verónica hizo que los jueces le pidieran cantar una última vez con el tema que hubiera presentado en el duelo y se despidió cantando "Tarde". La imitadora abandonó la contienda con 200 mil

pesos, la mitad de la bolsa acumulada. Paulo Rojas ascendió de manera automática al trono de campeón de imitación, con 300 mil pesos para la siguiente gala.

Paulo Rojas imita a Miguel Bosé, se convierte en campeón de "El Retador"

Paulo Rojas deslumbró con una perfecta imitación del cantante español Miguel Bosé. El hombre fue otro participante que conmovido hasta las lágrimas, reconoció lo importante que era para él estar en la exitosa producción de Televisa, pues pasó por momentos muy complicados para estar concursando como imitador en "El Retador".

El chileno no tuvo oportunidad de realizar el duelo a muerte, pues la campeona se "rajó", pero la próxima semana tendrá que defender su puesto.

Itatí Cantoral confiesa su amor a Mijares frente a Lucero

Manuel Mijares se convirtió en el rompecorazones de "El Retador" pues se ganó el corazón de Itatí Cantoral y Consuelo Duval.

"Manuel Mijares me parece un hombre ideal, fantástico, guaperrimo", confesó Itatí este domingo. "Con ese soldado del amor yo sí me andaba yendo al baño de mujeres". De hecho la actriz y jurado dentro del show pidió que su comadre Lucero fuera un poquito compartida para que ella le ponga unos besos al cantante quien es exesposo de Lucero.

Y si bien la protagonista de "Soy tu dueña" ya pasó página desde hace años con su ex marido, la que sí está apuntada es Consuelo quien comentó: "Itatí sabe que yo muero por Manuel Mijares desde hace años".

¿Dónde y cuándo ver "El Retador"?

"El Retador", producción de Rubén Galindo y Marcelo Strupinni, se transmite los domingos, a las 20:30 horas, por las estrellas.

