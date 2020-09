Esto le pagaba Televisa a la "Chilindrina" por hacer ''El Chavo del 8''

MÉXICO.- El Chavo del 8 es una serie que ha marcado los corazones de los latinoamericanos, ahora fue Maria Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la “Chilindrina”, quien reveló ante las cámaras de Un Nuevo Día cuánto le pagaban por hacer el programa.

"Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado […] O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba", es decir, 7.10 dólares por transmisión.

Una parte pequeña

El Chavo se transmitía en toda Latinoamérica y la actriz cree que la televisora se quedaba con casi todo el dinero, pues a los personajes les correspondía solo una pequeña parte.

¿Por qué la Chilindrina dejó el Chavo del 8?

"Dejé el programa porque 'Chespirito' ya no quería hacer 'El Chavo' y yo no quería cambiar el personaje de la 'Chilindrina' por el de 'Marujita'. Digo, 'Marujita' la gente a lo mejor no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada", dijo María Antonieta de las Nieves.

De acuerdo con la actriz, ella creó el personaje y le dijo a Roberto Gómez Bolaños que buscaría quien se lo produjera, pero éste le habría contestado que no se preocupara por nada.

"'Chespirito' dijo que ninguno de sus actores iba a hacer otro programa con sus personajes. Le dije ‘sí’, pero este no es su personaje, es mi personaje, porque yo lo hice antes de trabajar con él. Yo ya lo había registrado”, manifestó.

La demanda de “Chespirito”

Debido a la polémica, “Chespirito” la demandó y su pleito legal duró 11 años en los juzgados. El final de la batalla demostró que el personaje le pertenecía a María Antonieta.

Ahora la actriz está promocionando su libro 'Había una vez una niña en una vecindad' con el que le dice adiós a su público.

.- Con información de Telemundo.