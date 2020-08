"Esto no es pandemia, es 'plandemia'": Paty Navidad

En un vídeo la actriz habla sobre la nueva era de inteligencia artificial y transhumanismo

MÉXICO.— La actriz Patricia Navidad nuevamente está dando de qué hablar, pues ahora asegura que la emergencia sanitaria no es una pandemia sino una “plandemia de nuevo orden mundial”.

Como ya es costumbre, recurrió a sus redes sociales para explicar que la pandemia de coronavirus se trata de la nueva era de inteligencia artificial y transhumanismo.

¿Qué es plandemia?

De acuerdo con la sinaloense, la plandemia incluye vacunas, nanotecnología, tatuajes de puntos cuánticos y microchips implantados que son activados y controlados a través de la red 5G para apoderarse de nosotros.

"Ellos pueden controlar totalmente nuestra mente, manipularla y modificar emociones, sentimientos, pensamientos" aseguró la actriz.

También especificó que quienes están detrás de esta "nueva era" son las personas más ricas del mundo, los cuales se basan en un régimen político dictatorial, como el del partido comunista chino, para controlarnos.

Sigue creyendo que el Covid no existe

El vídeo en el que explica por qué considera al virus como "plandemia" y no pandemia no fue el único, ya que también compartió en su Instagram uno más en el que expresa su duda hacía las vacunas en desarrollo.

Paty Navidad mencionó que "una vacuna no se puede encontrar en meses", por ello reafirma que la Covid-19 es un engaño.

"Estas vacunas lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología, por la que vamos a estar siendo vigilados, controlados" expone la sinaloense.

Está de más decir que Paty ha declarado que no se vacunara, ya que no quiere tomar riesgos ante los efectos secundarios, pero señaló que ella no está diciéndoles a las personas que no se vacunen.- Con información de Diario Basta.

