Estos son los estrenos de Netflix para junio 2019

Mantiene la variedad para sus usuarios

A través de un vídeo, la plataforma de contenidos Netflix presentó los que serán los estrenos del mes de junio, en el que mantiene la variedad de géneros para complacer a sus usuarios. Además, trae de regreso series que había “bajado”… ¡y completas!

Desde el 01 de junio, la plataforma busca capturar a sus usuarios con series y películas, que van desde los dibujos animados hasta suspenso.

Marvel. Guardianes de la Galaxia: Temporada 3

La serie sigue las aventuras de este grupo de marginados que intentan mantener a salvo el universo de la amenaza de Thanos.

Angry Birds: La Película

Inspirada en un popular vídeojuego, la película gira alrededor de Red, un cardenal rojo con problemas de temperamento, y el surgimiento del conflicto entre los pájaros y cerdos, quienes llegan a invadir su isla.

La serie de Pokémon: Sol y Luna- Ultra aventuras: Temporada 2

Ash tiene un sueño en el que se encuentra con los Pokémon legendarios

Solgaleo y Lunala, a quienes les hace una promesa. Sin embargo, al despertar el joven protagonista no recuerda qué fue lo que prometió. Ahora tendrá que intentar recordar su sueño, mientras explora el misterio detrás de la Fundación Æther, aparentemente encargada de velar por el bien de los Pokémon.

Los 100: Temporada 5

Con 13 episodios, la historia sigue la vida de los sobrevivientes a una catástrofe mundial. La unión, la cooperación y la lucha serán serán más importantes que nunca tras la destrucción que ha vivido el planeta.

Miedo Profundo

Dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Blake Lively, este “thriller” narra la historia de Nancy Adams, quien de visita en una playa en Baja California (México) decide practicar surf en una playa apartada. Su actividad se ve interrumpida al ser atacada por un tiburón, que la obliga a refugiarse en una roca, pero el tiburón se rehusa a cambiar de presa…

Una de las series originales y más polémicas de la plataforma Black Mirror: Temporada 5 lanzará sus tres capítulos el 5 de junio, los cuales prometen “enganchar” aún más a la audiencia, a la que busca conscientizar sobre los “peligros” de las nuevas tecnologías. La serie lanza su apuesta en grande al incluir en esta temporada a personalidades como Miley Cyrus.

A partir del 7 de junio

Historias de San Francisco

Se trata de un “revival” de la serie del mismo nombre presentada en 1993. La historia presenta a una madura Mary Ann (Laura Linney), que regresa a la ciudad de San Francisco para encontrarse con su hija adoptiva Shawna (Ellen Page) y su exmarido Brian (Paul Gross), después de que 20 años atrás los dejara para poder continuar su carrera.

Designated Survivor: Temporada 3

Luego de salir al rescate de la serie de “Lucifer”, Netflix se lanza ahora por

“Designated Survivor”, cancelada por ABC. Protagonizada por Kiefer Sutherland, la tercera temporada contará con 10 episodios a los que se suma un elenco conformado por Anthony Edwards (ER), Lauren Holly (Picket Fences), Julie White (Nurse Jackie), Benjamin Watson (The L.A. Complex) y Elena Tovar (General Hospital).

Elisa y Marcela

Basada en la historia real de Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, un par de maestras que intentaron registrar su matrimonio en España, en 1901. Elisa adoptó la identidad masculina de Mario Sánchez y logró contraer nupcias por la iglesia católica bajo este engaño, el cual pronto fue descubierto por el párroco, quien inició una persecución en contra de ellas.

I Am Mother

Protagonizada por Clara Rugaard, Rose Byrne, Hilary Swank, la premisa de esta historia se basa en una pequeña humana que ha sido criada en un bunker por un androide, tras una extinción masiva. La pequeña pone en cuestión su crianza al descubrir a otra humana en el lugar.

El 10 de junio

La chica del Tren

Basada en la obra homónima de Paula Hawkins, la película sigue la historia de Rachel (Emily Blunt), quien no puede superar su divorcio y cae en el alcoholismo. Su vida rutinaria se ve involucrada en un crimen, cuando cree tener la respuesta detrás de la desaparición de una joven.

El bebé de Bridget Jones

Protagonizada por Renée Zellweger, Colin Firth y Patrick Dempsey, la película sigue la vida de Bridget, quien ha dejado atrás al Señor Darcy, o al menos eso creyó…





Más estrenos

El listado continúa con Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (12); Addretsuko: Temporada 2 y Misterio a bordo, Las herederas (14); Billions: Final de temporada 4 y El espacio entre nosotros (20); Dark: Temporada 2 y Go! Vive a tu manera: Temporada 2 (21); Shaft, 7Seeds y Ghost In The Shell (28); Glee: Temporadas 1-6, No respires, El Aro 3 y Trinkets (30 de junio).