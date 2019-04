Estos son los estrenos en cine para el verano

Continúan las historias de héroes y zombies

LOS ANGELES (AP).— La temporada de películas de verano ya está aquí con megaproducciones y franquicias para pasar un buen rato.

Para los fanáticos de los superhéroes llegarán a las salas: “Spider-Man: Far From Home” y “Dark Phoenix”, que harán frente a secuelas de historias como “Toy Story 4”, “John Wick: Chapter 3”, “’Godzilla: King of the Monsters”, “The Secret Life of Pets 2” y hasta una cinta derivada de “Rápidos y Furiosos”: “Hobbs & Shaw”.

Con “The Hustle”, Anne Hathaway y Rebel Wilson darán un giro a la historia de “Dirty Rotten Scoundrels”, mientras Tessa Thompson y Chris Hemsworth extienden el universo de “Men In Black: International”. Entre las cintas biográficas destacan “Rocketman” y “Brian Banks”.

Entre las adaptaciones literarias están “The Sun Is Also a Star” y “Where’d You Go Bernadette?”, mientras que Disney saca todas las armas con los remakes de sus clásicos animados “Aladdin” y “The Lion King”.

Más novedades

Pero también hay un mundo de películas originales que incorporarán historias frescas, perspectivas singulares, profundidad y diversidad a la mezcla. Algunos estudios presentarán nuevas cintas de terror, comedias y estrenos de grandes exponentes del cine de autor.

Quentin Tarantino tiene una película sobre Los Ángeles en la era de Charles Manson de 1969, “Once Upon a Time in Hollywood”, estrenada por Sony; y Danny Boyle “Yesterday”, de Universal; que tiene su apuesta en la nostalgia al basar su historia en la música de los Beatles.

También hay diversidad en el reino del cine independiente con dos visiones notables y altamente personales en “The Farewell” de Lulu Wang, con Awkwafina, y “The Last Black Man in San Francisco”, ambos estrenos de A24.

El filme semiautobriográfico de Wang sobre una familia china-estadounidense que decide esconderle a su abuela que tiene una enfermedad terminal causó sensación en el Festival de Cine de Sundance.

Otro grupo que le apuesta a nuevas historias es Annapurna, que apoyó el debut de Olivia Wilde como directora en “Booksmart”. El filme, que seguramente será un éxito, sigue a un par de alumnas sobresalientes y dedicadas de secundaria que deciden ir a una fiesta una noche.

Focus Features está lanzando la comedia de zombis de Jim Jarmusch “The Dead Don’t Die”, con Bill Murray y Adam Driver, y Neon tiene “Wild Rose”, sobre una madre irlandesa de dos chicos pequeños que sale de prisión y sueña con ser estrella de la música country.