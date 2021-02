"Estoy muy feliz de ver la luz": primeras palabras de Toño Mauri (Vídeos)

Toño Mauri habla por primera vez después de abandonar el fin de semana pasado el hospital.

Lo hizo luego de ocho meses de luchar contra las secuelas que le dejó el Covid-19 e, incluso, someterse a un doble trasplante de pulmón.

Sorpresa

"Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así y ahí empezó esta historia que acaba de terminar", recordó Toño.

"El virus atacó directamente mis pulmones y los dañó muchísimo; entonces, ya no podía respirar. Lo única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones", agregó Mauri.

Pensó en su familia

"Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla (mi esposa) y en mi familia. Y le dije al doctor que no importaba lo que tuviera qué hacer".

El actor reveló que estar de nuevo con su familia y su fe lo mantuvieron fuerte para recuperarse. Si bien sabe que los médicos son importantes, "Dios es el que decide".

Oportunidad de regresar

"A los diez días me dijeron que ya tenían unos pulmones. Carla me platicó que tuve una hemorragia interna, que, de repente, le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche, y al día siguiente, le hablaron para decirle que no sabían que había pasado, pero que yo estaba normal", relató.

"Quizá yo ya me tenía que haber ido y me dio la oportunidad de regresar. cada noche pensé que era la única".

Ver lo que más quiero

"Hoy estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz; de ver a lo que más quiero, de estar vivo", mencionó.

"Físicamente, no puedo caminar, tengo la traquetomía, son cosas que van a llegar a su tiempo", apuntó Toño.

