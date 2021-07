"Estoy muy triste": Eugenio Derbez dedica emotiva despedida a Sammy Pérez

El actor quien ayudó a que Sammy cumpliera el sueño de estar en la TV; emitió una palabras tras su fallecimiento.

CIUDAD DE MÉXICO.— Eugenio Derbez, quien integró en sus diversos programas de comedia al actor y comediante Sammy Pérez, emitió un emotivo mensaje tras confirmarse el fallecimiento del también comediante.

La madrugada de este 30 de julio la familia informó que Sammy había fallecido tras luchar dos semanas contra las complicaciones del Covid-19, que a su vez derivaron en un hongo en los pulmones, problemas renales y dificultad para respirar.

"Era un gran amigo"

En entrevista con el programa "Hoy", Derbez habló sobre la lamentable noticia, ahí aprovecho para expresar el cariño que le tenía a Samuel Pérez, mejor conocido como "Sammy", y para confirmar la estrecha relación que tenían pese a que Eugenio desde hace un par de años radica en Los Ángeles.

El protagonista de 'No se aceptan devoluciones' también recordó lo especial y el "alma buena" que siempre fue Sammy.

"Una persona muy especial, no solo era un compañero de trabajo, era un gran amigo, lo quería mucho, tenía una relación con él muy buena y muy fuerte [...] Era una persona que yo quería mucho, era muy cercano a mí, me duele porque era un alma buena". detalló el también comediante.

Siempre estuvo al pendiente de Sammy

Eugenio aprovecho el espacio para comentar que siempre estuvo en contacto con la familia del fallecido actor. Aseguró que tras enterar de que Sammy se contagió de Covid-19 y fue internado en una hospital privado, estuvo en constante comunicación con los sobrinos de éste, Daniel y Jessica.

El actor y productor de 'La Familia P.Luche' tenía conocimiento de la gran deuda que se generó con la intubación del comediante, misma que llegó al millón de pesos como lo informó en reiteradas ocasiones el representante de Sammy.

Por tal razón, Eugenio también se unió a la campaña de apoyo para recaudar fondos y así poder solventar los gasto médicos que día con día incrementaban.

"Un hombre que brillaba"

Antes de finalizar la entrevista, Eugenio Derbez recordó cómo fue trabajar con Sammy durante varios años y en múltiples producciones, incluso destacó su "debut" en Hollywood cuando participó en la película 'No se aceptan devoluciones'.

"Sammy era un hombre que brillaba donde lo pusieras, era un alma buena, un ser de luz", explicó el actor.

"Me acuerdo que cuando yo estaba filmando escenas con Sammy la gente de la película me decía: '¿qué está haciendo' No entendía, era una manera diferente de filmar a Sammy, hasta que lo vieron editado, entendieron", agregó con nostalgia Derbez.

Sammy fue hospitalizado el pasado 16 de julio tras contagiarse de Covid-19, desafortunadamente su salud fue empeorando con el paso de los días, asimismo, presentó algunas complicaciones derivadas de la diabetes que padecía. A las 3:50 de la mañana de este viernes, Sammy Pérez falleció a causa de un infarto cardiovascular.

