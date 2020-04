Estrenan "Generación X", nuevo proyecto del Borrego Nava

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- "En esta generación tuvimos que aprender muchas cosas a trancazos", comenta "El Borrego Nava" cuando habla de su nuevo proyecto "Generación X", que es transmitido a través de Facebook todos los días.

Junto a él, cuatro damas del entretenimiento compartirán pantalla para entretener al público del mediodía: Edna Monrroy, Mariazel, Viviana Martínez y Sandra Quiroz.

Inicialmente era un proyecto pensado para radio que se estrenaría en mayo, pero debido a la crisis de coronavirus, sus integrantes acordaron acelerar el estreno para goce del público que está en aislamiento.

"Es un programa pensado en esta generación en la que estamos nosotros, una sinergia entre las cosas que vivimos y que nos generan nostalgia de cuando éramos chavos con un mix que ahora nos trae la tecnología, los avances, la velocidad con la que va pasando la vida", indicó Juan Carlos "El Borrego" Nava.

El principal contenido serán las anécdotas de los conductores, pero también cada uno aportará sus conocimientos acerca de deportes, yoga, vanguardia cibernética, redes sociales, política, teatro y más.

"Nos está tocando vivir una época de un cambio radical que va a ser un parteaguas, donde ya nos vamos a tener que relacionar de manera distinta, trabajar incluso de manera diferente y uno de esos cambios nos remiten a esta forma virtual de trabajar", asegura Sandra Quiroz.

"Por ser de esta generación nos cuesta mucho trabajo la tecnología, yo personalmente me autonombro 'ciberpen...', porque me cuesta mucho trabajo esta tecnología, entonces esta es una forma de acercarnos estas generaciones a las nuevas, que son multimedia y hacer equipo para compaginar los conocimientos, no tenemos que estar peleados unos con los otros", agrega.

"Generación X" se puede ver desde el lunes a las 12:00 horas y durante las transmisiones tendrán eventualmente a ciertos invitados de distintos ámbitos como músicos, deportistas, doctores, nutriólogos, entre otros, quienes se conectan desde sus espacios de trabajo u hogares para platicar con los conductores.

"Han sucedido accidentes comunes, hace rato se le acabó la batería al 'Borrego' y como estamos en casa con familia, de repente pasa el esposo detrás en calzones o los hijos piden ayuda", contó Mariazel.

Viviana Martínez, por su parte, afirma que lo que más disfruta de esta forma de trabajar es la libertad de expresión. "Aquí no tienes que quedar bien con nadie, los únicos que vamos a jalar las riendas somos nosotros, entonces a mí esta transición me enloquece porque no tengo que quedar bien con el jefe, ni con el jefe del jefe, vamos a explotar mucho más nuestra forma de ser".

La idea es que el proyecto continúe aun después de la cuarentena para "mostrarle a la audiencia y los medios que hoy lo que importa es el contenido y no la plataforma en sí", mencionó "El Borrego".

