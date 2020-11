Estrenan un disco navideño

Danna Paola y Yatra son parte de “Feliz Christmas”

CIUDAD DE MÉXICO (EEl Universal).— Danna Paola, Sebastián Yatra, Luis Fonsi y el grupo Morat, entre otros artistas, participan en el disco navideño “Feliz Christmas (Volumen 1)”, el cual contiene varios villancicos.

“Feliz Christmas” reúne a algunos de los artistas del momento que gracias a su música y talento consiguieron un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo, entre ellos Danna Paola y Sebastián Yatra, quienes ponen su toque especial a cada tema navideño.

Este disco, conformado por nueve canciones con títulos en inglés, está disponible desde el jueves pasado en todas las plataformas musicales.

Algunas de los temas que forman parte de él son “All I Want For Christmas Is You”, “Let It Snow”, “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “Jingle Bells”, “Silent Night” y “Last Christmas”.