Estrenan vídeo con los mejores momentos de la saga “Star Wars”

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el próximo estreno de “Star Wars: The rise of Skywalker”, la novena y última película de la saga principal de este universo, la franquicia liberó un vídeo con algunos de los más grandes momentos de la historia que comenzó en 1977.

En poco más de tres minutos, Star Wars hizo un resumen del viaje que han tenido por las galaxias durante más de cuatro décadas, “El episodio 9 será la conclusión de una historia de más de 40 años en desarrollo”, es el mensaje que acompañó al clip.

Los protagonistas de las tres trilogías son presentados en detrás de cámaras y además, algunos de ellos reflexionan sobre lo que significa la franquicia.

Harrison Ford, Mark Hamill, Alec Guinness y Peter Mayhew, son los primeros en aparecer a cuadro, seguido del responsable de esta historia, que hoy en día forma parte de la cultura pop, George Lucas, de uno 30 y tantos años.

“Episode 9 will be the conclusion of a story over 40 years in the making.” See #StarWars: #TheRiseOfSkywalker in theaters December 20. pic.twitter.com/i7658f5iFs