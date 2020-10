Con un elegante traje gris y dos bufandas negras Johnny Depp asistió al estreno de su película “Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan”, en el Festival de Cine de Zurich.

La cinta es una celebración del poeta punk irlandés Shane MacGowan, cantante y compositor principal de la banda de rock The Pogues que combina imágenes de archivo inéditas de la agrupación y de la familia de MacGowan, junto con animaciones de, entre otros, el ilustrador Ralph Steadman.