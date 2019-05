“Estuvo embarazada”, revela el ex novio de Frida Sofía

“Es un tema que nunca quiero volver a tocar, es muy fuerte para mí“, aseguró Christian Estrada, tras revelar que Frida Sofía estuvo embarazada al finalizar su relación.

Christian acudió al programa de televisión “Un nuevo día”, para aclarar las dudas de su relación con Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán.

“Terminamos porque llega un punto en el que me di cuenta quien era la persona con la que realmente estuve. Se ponía de mal humor, cosas que yo veía y como hombre no me parecían”, explicó acerca de la ruptura.

Aunque al principio, Christian aseguró que era un tema muy fuerte para él y que solamente a Frida le correspondía decirlo, al final tras la insistencia de la conductora terminó por admitir “Frida estuvo embarazada”.

No fue un “error”

“Yo estaba de vacaciones, ya no seguíamos juntos. La busqué, error no fue y para contestarte tu pregunta claro que lo quería, si quería tener un hijo con Frida”, abundó.

Christian detalló que realmente “estaba enamorado” y quería una vida con Frida. Cuestionada sobre qué paso con el supuesto bebé, simplemente respondió “no sé, es algo que Frida tiene que contar”.

Negó que sea un trepador como se asegura, pues “no ocupa” la fama. “Para serte sincero, ¿quién es Frida Sofía?, cómo voy a ser trepador de alguien que no es tan grande. Si fuera así estaría con Alejandra no con su hija“, añadió.

Defiende a Alejandra Guzmán

Sobre su relación con Alejandra Guzmán, reiteró que existe una amistad y que la respeta como a su propia madre, por lo que nunca vio nada más en ella.

También salió a la defensa de la cantante, pues asegura que Alejandra si quiere ayudar a su hija y convivir con ella. “Son cosas de familia que yo no me meto, pero respondo por Ale porque quiere ayudarla y el día que le hable a su mamá o a mi la vamos a ayudar”.

