Etika, el youtuber de videojuegos, fue encontrado muerto

La muerte de Etika es una pena muy grande, me gustaba que el vivía y sentía el Hype por los videojuegos que le gustaba o interesaba, me hizo ver que no hay que sentir vergüenza por aquello que te gusta.

La depresión es algo por lo que no hay que dejarse llevar, NUNCA.

DEP pic.twitter.com/t1aGJ1D5HM