Eugenio Derbez se pronunció sobre el vídeo que circula en redes sociales del salvaje caso en el que ocho personas, integrantes de una familia mataron a un perro amarrado en la azotea de su domicilio.

El actor y productor solicitó por medio de sus redes sociales que las autoridades hagan justicia en este tipo de casos de crueldad animal.

Eugenio Derbez pide a Alfredo del Mazo castigo en caso de perro asesinado en Edomex https://t.co/KQqJ64it1O pic.twitter.com/y0LcBxCWMG — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) July 28, 2021

Llamado y exhorto al gobernador mexiquense

Además, hizo un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para que se aplique todo el peso de la ley a la familia Martínez que residen en el municipio de Tlalnepantla.

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, esas personas no mostraron ningún tipo de remordimiento al asesinar cruelmente al animalito, mientras eran grabados en vídeo por una vecina que los enfrentó.

Mataron al can a palos

Los hechos en donde intervinieron ocho personas, ocurrieron el pasado 25 de julio.

En las imágenes que circulan por redes sociales se ve cómo integrantes de la familia Martínez armados con palos y tablas se turnan para golpear al perro hasta causarle la muerte.

#Estado | La Fiscalía del Estado de México informó que se ha abierto una investigación por la agresión a un perro, perpetrada a manos de una familia en #Tlalnepantla. Los hechos se registraron ayer en un domicilio de la colonia Santa María Tlayacampa #Edomex. pic.twitter.com/KeU9RaWheZ — An Noticias (@An_Noticia) July 26, 2021

Maltrato animal no castigado

Ante esa inaceptable situación de crueldad, Eugenio Derbez destacó en su mensaje en vídeo que “una vez más vemos desfilar por las redes casos y casos de maltrato animal, pero muy pocos casos llegan a un proceso legal que termine en la aplicación de la ley contra los agresores”.

"Este acto no puede quedar impune, y no sólo porque la ley deba aplicarse, sino porque la violencia no debe de permitirse en ningún grado”, agregó, según Vox Populi Noticias.

ES URGENTE que se castigue la violencia en cualquier forma. Necesitamos endurecer las penas para este tipo de delitos. Gente así, son un peligro para la sociedad. En @Edomex el MALTRATO ANIMAL es DELITO. Por favor @alfredodelmazo @FiscalEdomex @PJEdomex @Legismex APLIQUEN LA LEY! pic.twitter.com/q6sJDk011F — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) July 27, 2021

“Quien es violento con un animal, quien es capaz de matar a palos a un pobre animal indefenso que está amarrado, pronto terminará haciendo algo parecido con un humano, eso está totalmente comprobado”, enfatizó Eugenio.

#JusticiaEnTlalne Eugenio Derbez exigió al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, que las autoridades castiguen a los responsables que asesinaron al perrito 😔https://t.co/5GRxAGk7WB — El Universal (@El_Universal_Mx) July 28, 2021

Las autoridades informaron que personal de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla se dirigió al domicilio de la familia y al inspecciona, encontraron todos los objetos y otros más con manchas de sangre que servirán como evidencia del asesinato del perrito.