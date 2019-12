Eugenio Derbez lamenta “crisis” en la comedia

México (Notimex).- Eugenio Derbez aseguró que el género de la comedia atraviesa por una crisis, es por eso que decidió involucrarse en proyectos que se conviertan en espacios para los nuevos talentos como el “reality show” LOL: Last One Laughing.

“Efectivamente, creo que hay una crisis de comedia y se lo atribuyo a dos cosas: uno, que ya no hay tantos programas del género en televisión abierta, (por lo tanto) no hay tanto desarrollo de comediantes; y dos, que las redes sociales están matando la comedia, no puedes hacer un chiste porque te crucifican, está muy grave eso, porque te cuestionas en qué lugar, donde tenga exposición puedo hacerlo sin que me crucifiquen, y aquí en ‘LOL’ sí se puede, es de los pocos”.

Dijo que el programa pretende ser un semillero de talentos de la comedia, es por eso que han buscado al elenco en todos los lugares posibles, ya sean las redes sociales, bares de “stand up“, plataformas de video y, por supuesto, la televisión.

“Una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto fue eso, estar llamando sangre nueva, comediantes que están empezando a florecer y no tienen un espacio, aquí se los vamos a dar para que la gente los conozca”, enfatizó el actor y productor.

Ricardo O´Farril, Bárbara Torres, “El Capi” Pérez, Gustavo Munguía y “Kikis“, son algunos de los comediantes que figuran para la segunda temporada de LOL que estrena en pocos días con la conducción de Derbez, sin embargo, no fue fácil que diez talentos aceptaran participar en este programa, dijo.



“Es un proyecto arriesgado y eso genera un poquito de miedo, te lo digo en serio, de la gente que les hablamos, muchos tuvieron miedo, hubo quienes no quisieron entrar por eso, porque creían que iban a ser peor comediante que el que si ganó, pero no tiene nada que ver“, expresó.

A través de una plataforma de entretenimiento, llegará LOL, programa en el que diez comediantes son encerrados en una casa, con la finalidad de hacerse reír entre ellos, sin embargo, quien resulta victorioso es aquel que logra controlarse y mantenerse serio durante este lapso.



