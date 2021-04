Eugenio Derbez pide no quede impune "el asesinato de 'Rodolfo Corazón'"

Después del brutal asesinato de un cachorro llamado “Rodolfo Corazón”, varios famosos se manifestaron en contra de este brutal acto.

Por ejemplo, Arturo Islas convocó a las personas a reunirse para pedir que se castigue al responsable y el actor Eduardo Yáñez hizo lo propio.

. @arturooislas no siempre es necesario polarizar y hacer marchas para dar resultados... a veces solo se necesita actuar, pero usted que viene de CDMX quizá no conozca todo mi trabajo, lo entiendo y le agradezco su participación en #Sinaloa , vamos a seguir trabajando. https://t.co/GbfVgMByuJ

Eugenio Derbez también se sumó al reclamó y en su cuenta de Twitter le mandó un contundente mensaje al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Luego de las críticas que recibió de Arturo Islas por apoyar la ley que prohíbe animales en los circos, pero sin hacerse responsable de qué sucedería con ellos, Eugenio Derbez exige justicia por el asesinato de “Rodolfo Corazón”.

En su cuenta de Twitter el comediante aseguró que la muerte del perrito en Sinaloa no debe de quedar impune, publicó Vox Populi Noticias.

“El asesinato de “Rodolfo Corazón” no puede quedar impune”, escribió Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez le mandó un mensaje al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz y le ofreció sus redes sociales para hablar sobre el castigo que deberá tener el asesino de “Rodolfo Corazón”.

“Sr. gobernador Quirino Ordaz le ofrezco mis redes para conversar sobre el compromiso que su gestión tiene con los animales y para que la gente sepa cómo se va a proceder contra el culpable”, fue el mensaje del comediante.

Tras el mensaje de Eugenio Derbez, el gobernador Quirino Ordaz Coppel respondió en Twitter señalando que es un caso que tiene la Fiscalía de Justicia de Sinaloa y que seguramente se aplicará la ley.

No, entiendo que usted que no vive en Sinaloa no entienda todos los esfuerzos que yo he llevado a cabo para que los animales tengan una mejor vida, créame que soy el primero en exigir justicia, pero hay que hacerlo en el lugar adecuado @FiscaliaSinaloa https://t.co/BOihpZ1unS