Eugenio Derbez fue testigo del desabasto de papel sanitario en los supermercados por lo que decidió buscar una alternativa para sustituirlo.

A través de su cuenta de Instagram, mostró a sus seguidores distintas alternativas al papel de baño. Para hacer sus "pruebas", puso crema de almendra en su mano y fue limpiándola con distintas verduras.

“Encontré comida pero nada más no encuentro papel de baño. Uno llega a la casa como proveedor y decir ‘mi amor, no te preocupes, aquí está, límpiate”, dijo el actor.

La primera prueba fue con hojas de Kale. “Es una gran opción, tres o cuatro pasadas”, explicó Eugenio Derbez.

Posteriormente, utilizó una hoja de col morada de la que destacó su “buena textura”. Según dijo, una col sería suficiente para una semana. En cuanto a la lechuga verde, dijo que se puede usar pero no fresca, sino que hay que dejarla una semana porque si no puede rosar la piel.

“Por si acaso me traje una toronja, una muy madura, la cáscara esta aguadita, acolchonadita, suavecita, me gusta, vamos a ver si pasa la prueba de la limpieza”, añadió Derbez.

La cáscara de toronja fue la opción que más le gustó porque “remueve todo, limpia los poros y deja un olor a limón maravilloso, muy recomendable”.

El vídeo causó risa a sus seguidores y la mayoría aseguró que pondrá a prueba las recomendaciones. "Todavía tengo papel pero lo voy a intentar", "Solo tú encuentras alegría en estos momentos", "Cómo a nadie se le ocurrió esto", "Eugenio me matas de risa", fueron algunos de los comentarios.

Omar Chaparro fue uno de los que comentó el vídeo de Eugenio Derbez y aprovechó para recomendarle que utilice "piedras". "Siempre fueron una buena opción cuando me iba de campamento en los Scouts, sólo que una vez me confundí y me limpié con un sapo", escribió.

Eugenio Derbez se encuentra en aislamiento voluntario con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana. En días pasados, fue criticado por salir a la calle para dar un paseo en bicicleta con su familia.

No es la primera vez que Eugenio realiza un vídeo sobre el papel de baño pues antes mostró su "preocupación" al darse cuenta de que se le acabó el último rollo en su casa.

