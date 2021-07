Eugenio Derbez responde a críticas sobre la falta de apoyo a Sammy Pérez (vídeo)

Ante las críticas de quienes aseguran que Derbez no se ha preocupado por Sammy Pérez, Eugenio responde.

LOS ÁNGELES.— Sammy Pérez, quien se hizo famoso en televisión por su forma de hablar y expresarse (que es producto de una discapacidad intelectual moderada) se encuentra grave de salud tras contagiarse de Covid-19.

Su representante confirmó que ha sido entubado y que están pidiendo donativos para seguir pagando su estancia en el hospital, pues el comediante se encuentra internado en una clínica privada de la Ciudad de México. De acuerdo con el hombre que representa a Sammy, está siendo muy bien atendido.

Erick de Paz, representante de Sammy Pérez comunica que el comediante ha sido sedado e intubado. pic.twitter.com/xTYWtmEn1D — Raúl Brindis (@raulbrindis) July 19, 2021

Tras esta lamentable noticia, muchos han sido los que han señalado el supuesto carente apoyo de parte de Eugenio Derbez, con quien ha colaborado por muchos años. Tras la ola de críticas en su contra, el actor y director ha hablado al respecto.

Desde el día uno está al pendiente

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Eugenio habló sobre las críticas en su contra, pues incluso se volvió tendencia en Twitter por su supuesta despreocupación ante la gravedad por la que se encuentra pasando Sammy Pérez.

En la grabación, Derbez inicia señalando que "hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco". Posteriormente, el comediante comenta que desde el primer día que Sammy enfermó está al pendiente de sus salud, incluso asegura que mandó a unas personas para vieran qué necesitaba Pérez.

"Aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita; incluso con el hospital […]", detalla el actor y productor de "HXDRBZ".

No le gusta presumir la ayuda que brinda

En la grabación también aclaró por qué no había hablado sobre la ayuda que le ha brindado a Sammy. Eugenio Derbez resaltó que el prefiere mandar ayuda real y que pueda ser más útil, en lugar de 'cacarear' o presumir lo que está haciendo por los demás.

"Mi estilo es ése: yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo […] La ayuda no se presume, ni se cacarea; se da. Así que aquí estoy", puntualizó en referencia a las críticas que se emitieron al no aparecer en redes sociales hablando sobre el tema

La familia pide oraciones y donativos

A través de la cuenta de Instagram de Sammy Pérez, sus familiares compartieron un vídeo en el que además de informar sobre la delicada situación por la que está pasando el comediante, piden ayuda económica para poder seguir brindándole lo necesario al también actor.

En el clip, sus sobrinos comparten una cuenta de banco de BBVA a nombre de Jessica Lizbeth Pérez Reyes (su sobrina) en la que esperan poder recibir ayuda.

