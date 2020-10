Eugenio Derbez revela que Aislinn no fue quien quiso separarse

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tomara casi a todos por sorpresa; Eugenio Derbez reconoce que el viaje que hicieron en familia, para la serie "De viaje con los Derbez", aceleró el fin del matrimonio de la pareja.

En entrevista para "Suelta la Sopa", Eugenio confesó que por momentos tuvo dudas sobre si hacer o no la serie en la que participaron todos los integrante de la familia, y admitió que en esa experiencia, inició el deterioro de la relación de su hija Aislinn con Mauricio.

Derbez comentó que ese tema lo ha platicado con su hija. Sin embargo, ella cree que aunque no se hubiera realizado dicho viaje, la separación habría ocurrido.

Eugenio considera que tal vez esa experiencia en familia sólo aceleró la separación, la cual, por cierto, fue decisión de Ochmann, porque Aislinn no quería.

"Pasó por esta etapa dolorosa… porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo 'ok, la respeto', y ha trabajado mucho en ella, y hoy en día la veo muy contenta, muy feliz".