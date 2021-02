Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso y violencia

MÉXICO.- Evan Rachel Wood, la protagonista de la serie Westworld, acusó a Marilyn Manson de haberla agredido física y sexualmente durante varios años. La confesión la realizó a través de sus historias de Instagram y en una declaración para la revista Vanity Fair.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, dijo.

“Me lavaron el cerebro”

“Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

Un abuso constante

Rachel conoció a Manson cuando tenía 18 años. Él tenía 36 y empezaron a salir en 2007, se casaron en 2010 y su matrimonio solo duró un año.

En 2016, Wood quiso hablar por primera vez de estos temas, además se convirtió en una activista por los derechos de las mujeres.

“Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida, graves lavados de cerebro, despertar al lado del hombre que decía amarme violando lo que creía era ​​mi cuerpo inconsciente”, expresó Evan Rachel Wood a un subcomité de la Cámara de Representantes en Estados Unidos.

La investigación de Vanity Fair

La revista contactó a otras víctimas de Manson para obtener sus testimonios: Ashley Walters, Sarah Mcneilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella. Todas señalaron padecer estrés postraumático y ansiedad tras los abusos.

El artículo de Vanity Fair está disponible en este enlace.