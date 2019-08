Ex de Lupillo Rivera le hace una propuesta e invita a Belinda

Mayeli Alonso, ex pareja de Lupillo Rivera asegura que se siente muy feliz con las nuevas conquistas del cantante.

En entrevista para el programa “Un nuevo día”, Mayeli fue cuestionada sobre qué le parecía el tatuaje que supuestamente Lupillo Rivera se hizo con el rostro de Belinda. A lo que respondió “a él le gustan mucho los tatuajes, le encantan”.

Acerca de la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, Mayeli Alonso dijo sentirse muy feliz por la parejita. “Si supe de su relación con ella, me da mucho gusto, tanto gusto que los quiero invitar a cenar a los dos a la casa”, dijo.

“Yo me siento en un momento tan feliz con todo mundo que no me importa la vida de los demás y todo me parece súper bonito, entonces yo los invitaría a comer a ellos”, añadió.

Cabe destacar que recientemente Lupillo Rivera le realizó una fiesta sorpresa de 15 años pues Mayeli Alonso “no lo invitó” al festejo oficial.

Aunque la relación no acabo bien entre ellos, por ahora Mayeli se consuela con Jesús Mendoza, quien también es cantante del género regional mexicano y si asistió a la fiesta de su hija.

En cuanto al tatuaje, no es la primera vez que Lupillo Rivera se “tatúa por amor”, pues ya lo ha hecho en varias ocasiones y posteriormente recurre a tapar los diseños con otros.

El cantante fue cuestionado para las cámaras de “Venga La Alegría” sobre su relación con Belinda y aunque no quiso responder, si sonrió de manera pícara.

Le informaron sobre la invitación de su ex pareja, pero Lupillo insistió “no tengo nada que decir”, mientras subía a su camioneta.

