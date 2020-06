Ex Miss Venezuela confirma rompimiento con hijo de AMLO

MÉXICO. - La modelo y actriz venezolana Irene Esser confirmó que terminó su relación con Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Te puede interesar: Hombre fingía ser mujer en Facebook para extorsionar con fotos

La pareja siempre fue discreta con su relación, pero Irene fue clara al decir que ya está soltera y que su relación con el hijo del mandatario se acabó.

Irene Esser responde si está soltera

En una entrevista en línea con la modelo mexicana Karin Ontiveros, ganadora de Nuestra Belleza México Bicentenario 2010 y compañera de Esser en el certamen Miss Universo 2012; además de contar anécdotas y detalles de dicho concurso, Irene habló sobre su estado civil.

‘¿Estás soltera?’, le preguntaron y ella no titubeó al decir que sí. Además, en la cuenta de Instagram de la ex Miss Venezuela no aparecen fotografías en las que pose junto a su ex novio.

A pesar de que oficialmente ella confirmó su separación, el pasado dos de abril se había hecho público su rompimiento en una publicación del portal Cuna de Grillos.

“Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del Presidente de México, y la modelo venezolana Irene Esser han puesto una pausa en su noviazgo. La pareja, que acaparó los reflectores desde noviembre de 2018, lleva un mes de rompimiento".

La pareja habría sostenido poco más de dos años de relación.

¿Quién es Irene Esser?

Irene Esser se coronó como Miss Venezuela en 2011 y un año después se quedó con el segundo lugar del concurso Miss Universo. Luego participó como protagonista en la serie Bolívar, en la que dio vida a María Teresa del Toro.