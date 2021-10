Exnovia de Kim Seon Ho recibe amenazas al revelarse su identidad; se disculpa

La exnovia de Kim Seon Ho, quien lo señaló de presuntamente persuadirla de abortar a través de un blog en línea; editó la publicación de la acusación para emitir unas disculpas debido al impacto que su testimonio tuvo.

Esto luego de que se informara que el actor perdió los protagonismos de dos películas (”Dog Days” y "Two O'Clock Date") y que sería sustituido de una emisión de “2 Days & 1 Night”, programa de variedades que se emite los fines de semana.

La exnovia, quien al parecer sería una empleada de una empresa de radio, escribió lo siguiente como actualización de su publicación:

"Recibí una disculpa de él. Creo que hubo malentendidos entre nosotros", cita el portal AllKpop. “Me disculpo por causar problemas no deseados a muchas personas a través de mi escritura. No me sentí bien al verlo desmoronarse en un caso debido a la escritura radical cuando hubo un momento en que él y yo realmente nos amábamos”.