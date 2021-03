Exalumno de "La Academia" afirma que Carlos Rivera lo besó

Durante los últimos meses a Carlos Rivera se le objeta sobre su orientación sexual, debido a que rumores apuntan que su relación con Cynthia Rodríguez es nada más un montaje.

Fabrizio Presley exalumno de “La Academia” reveló que el cantante tuvo un encuentro cercano a él con todo y mordida, según publica Vox Populi Noticias.

El dicho

Según Fabrizio Presley, Carlos Rivera le dio un beso con todo y mordida; esto lo aseguró en una entrevista para la revista TV Notas.

¡'SECRETO EN LA ACADEMIA’!



El exacadémico #FabrizioPresley asegura que tuvo un encuentro muy cercano con su compañero #CarlosRivera, tanto que terminó en tremendo beso ¡con todo y mordida!😱… #MartesDeTVNotashttps://t.co/KtZ5ymkpXX — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 9, 2021

La noticia causó revuelo de los usuarios, debido a que se suma a la lista de rumores alrededor del cantante, que ponen en duda todo su noviazgo con la conductora Cynthia Rodríguez.

Cómo sucedió

De acuerdo con Fabrizio Presley la forma en que se dio el beso con Carlos Rivera fue cuando almorzó con su madre, mientras Carlos Rivera tenía un compañero inseparable durante su estancia en “La Academia”, César Robles con el que fue al mismo lugar a comer.

"Como te digo, Carlos es una persona muy calidad y amable, entonces pensé que me iba a dar un abrazo al despedirse".

Algo inesperado

"De repente, se acercó más y dije: 'Me va a dar un beso en el cachete', no me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aún entre hombres, pero esta vez no era eso. Me agarró la nuca y que me planta un besote en la boca", afirmó Fabrizio.

Muy abierto

Presley aseguró que él es completamente un hombre que le gustan las mujeres, pero al mismo tiempo una persona muy abierta "en ese tipo de cosas".

A pesar de tomarlo por sorpresa, dijo Fabrizio que no le asustó en lo más mínimo el acercamiento de Carlos Rivera.