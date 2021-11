“Exatlón” marca a karateca yucateco

A pesar de su reciente eliminación de la quinta edición del “Exatlón” de TV Azteca, el yucateco Daniel Vargas, asegura sentirse satisfecho por su participación y animado para retomar y emprender proyectos.

En entrevista con el Diario, “Karate Kaisen” (como le llamaban en la emisión) compartió que a lo largo de su vida ha tenido grandes momentos y satisfacciones que le han llevado a valorar lo que es, lo que tiene y lo que puede alcanzar con disciplina, valor, entrega y pasión.

“‘Exatlón’ es de esas experiencias que dejan huella en tu vida; estoy fuera pero satisfecho y animado para lo que venga”, comentó.

Daniel Vargas es un atleta de alto rendimiento, su disciplina es el karate, ver el desempeño de otros competidores en “Exatlón”, en especial Rommel Pacheco, lo motivó a participar.

“Mis compañeros deportistas me animaron para hacer el cásting, salí elegido y desde ese momento tuve el propósito de hacer bien las cosas”, explicó.

El principio fue difícil para el yucateco, porque no lograba aportar puntos a su equipo y mentalmente se sentía sacudido, aunque como buen deportista aplicó tener la cabeza fría, no permitir que el adversario perciba que las cosas están mal, no ser expresivo, tener buen semblante, ya que eso también cuenta al momento de competir”, explicó.

El también llamado “Ice Man” (por saber mantener la cabeza fría ante la adversidad), regaló varios puntos importantes para su equipo en batallas por la fortaleza y la supervivencia.

Lo destacado

Durante su participación en la competencia, Daniel ganó la medalla del “Exatlón”, que le brindó una vida extra en el duelo de eliminación.

Junto al clavadista Jahir “Ochampion” fue el atleta con menor rendimiento de la semana número once.

En la batalla por la permanencia no logró vencer a Heber, de manera que se convirtió en el undécimo eliminado de la edición “Exatlón: Guardianes Vs. Conquistadores”.

Tras su salida, Daniel se dedicó a conceder entrevistas para medios de comunicación y apariciones en espacios de TV Azteca.

Concluidos estos compromisos, en sus planes estaba volver a Mérida para visitar a su familia, retomar su trabajo en una escuela de karate que abrió recientemente y dejó encargada a amigos.

También retomará sus entrenamientos de alto rendimiento con miras a importantes competencias internacionales en 2022.

Daniel Vargas recordó que a los seis años de edad lo inscribieron en una academia de piano, al cumplir los ocho años, debido a su buen rendimiento, fue incorporado en un grupo de adultos, pero el cambio terminó por aburrirlo, porque no compartía con otros alumnos de su edad.

Un día acudió con sus padres a un evento en el DIF Yucatán, donde por primera vez vio a niños de su edad practicar karate, lo entusiasmó mucho porque veía que los niños se divertían y ponían mucho empeño.

Sus clases de karate comenzaron a los 9 años, hoy día tiene poco más de 10 años en alto rendimiento y es cinta negra.

“Los papás deben ver el deporte como una parte integral del desarrollo de los hijos y no solo como pasatiempo. El deporte forja el carácter, crea disciplina, compromiso, valores, construye talentos, despierta en los niños el deseo de triunfo y el trabajo en equipo. Los papás deben ser promotores del desarrollo de los niños en actividades físicas, artísticas o culturales”, concluyó.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Respeto y admiración

La participación de Daniel en “Exatlón” fue de tres meses, formó parte del bando rojo del equipo Guardianes, ganándose la admiración del público y el respeto de sus compañeros y adversarios, por su entrega y determinación en las pruebas.