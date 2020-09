Exesposo de Naya Rivera se muda con la hermana de la fallecida actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Ryan Dorsey, exesposo de la fallecida actriz Naya Rivera, al parecer estaría viviendo junto a su hijo y su excuñada, la modelo Nickayla.

De acuerdo al Daily Mail, el actor de 37 años y la hermana menor de Naya, se han vuelto inseparables desde la trágica muerte de la protagonista de "Glee".

Al parecer estarían alquilando una casa de tres habitaciones, el nuevo hogar de Josey, el pequeño que recién cumplió cinco años y que estaba con Naya el día que perdió la vida.

La modelo de 25 años y el protagonista de "Ray Donovan" han pasado su tiempo libre juntos.

De acuerdo a las fotos publicadas por el medio, el pasado 6 de septiembre, Nickayla fue vista mientras ayudaba a Ryan a trasladar sus cosas de su antigua casa en North Hills hacia su nuevo hogar. Tres días después, se les vio ayudándose mutuamente en las tareas del jardín hablando alegremente.

Naya Rivera’s sister Nickayla and Naya’s ex Husband Ryan Dorsey are a couple 2.5 months after she drowned 😳😳 bruh idk... pic.twitter.com/lMRp4TUkw2

El 19 de septiembre se les vio mientras se agarraban la mano mientras compraban en una tienda local. Según un testigo que los vio en el lugar, "estuvieron jugando y charlando todo el tiempo. Obviamente se están ayudando a levantar el ánimo el uno al otro".

Ummm...#NayaRivera’s ex-husband, #RyanDorsey and her sister, #NickaylaRivera, were seen holding hands at Target. And supposedly...they live together?? Hopefully they’re just getting each other through this difficult time.... 😬 pic.twitter.com/e4l3T9IPQm