Erick Farjeat explicó cómo ayudaba a la argentina a lucir un enorme busto sin operaciones, pues no tenía dinero para constearlas.

MÉXICO.— Erick Farjeat, quien fue esposo de Sabrina Sabrok entre 2008 y 2013 desmintió a la argentina, pues aseguró que años atrás su enorme busto no era por someterse a múltiples operaciones, sino que tenía grandes senos porque él se los construía.

El ex de la actriz de cine para adultos detalló que debido a la falta de dinero tuvo que recurrir a los "métodos de caracterización" para simular que tenía un gran busto.

En entrevista con el programa de 'De Primera Mano', Farjeat desmintió a la argentina, quien aseguró cargar con casi 40 kilos de implantes.

El hombre también detalló que aunque Sabrina sí se ha operado para agrandar el tamaño de su busto, cuando eran pareja, sus senos eran unos moldes que él hizo para seguir atrayendo la atención de los medios.

Erick Farjeat explicó que estos "implantes" los aprendió a hacer cuando trabajó en producciones televisivas.

La expareja de la también modelo, aseguró que tuvieron que recurrir a este "truco" porque no tenían dinero ni para comer.

“No era que nos estuviéramos muriendo de hambre [...] No espera sí no estábamos muriendo menciona en tono de broma. Y agrega: No teníamos ni un centavo, no teníamos trabajo, nadie la contrataba [...]” aseveró Erick.- Con información de De Primera Mano.