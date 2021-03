Pascal Nadaud dio a conocer que durante varios años de su niñez fue abusado sexualmente por su abuelo.

MÉXICO. Pascal Nadaud, quien fue eliminado de Exatlón México el pasado domingo 28 de febrero en una entrevista contó que sufrió de abuso sexual cuando era niño. La confesión se tornó más cruel cuando reveló que fue lo violado por el esposo de su abuela en la casa de esta cuando él tenía tan sólo seis años.

"Era un alcohólico"

En una entrevista con "Ventaneando", Pascal fue cuestionado sobre cómo fue infancia, fue ahí cuando el atleta contó la terrible experiencia de abuso sexual que vivió entre los 6 y 10 años de edad.

“Mi niñez fue muy oscura, muy triste […] Mi abuela estaba con un italiano que era alcohólico […] Mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron, sufrí abuso sexual, me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí. Pero depende de mí, Pascal, qué tanto quiero que me afecte”, detalló el atleta.

"No me creían"

El exintegrante de ‘Exatlón México’, indicó que tras la separación de sus padres se quedó en Manzanillo, Colima, con su abuela y su esposo. Pero lamentablemente se tardó mucho tiempo en hablar sobre el abuso que sufrió por alrededor de cuatro años.

Sin embargo, cuando el jugador de rugby decidió confesarlo no le creían, incluso su hermana, quien vivió con él en casa de su abuela, no le creyó.

“Al principio no me creían. Mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen del abuelo perfecto. Me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo”, recordó Pascal.

No quiere a su mamá

Pascal Nadaud, también habló del rechazo a su madre por haberlo dejado con un “depredador”. Situación por la que admitió “no quererla”, pese a que la señora está internada en un hospital psiquiátrico.

“¿Por qué no quiero a mi mamá? Porque me abandonó y me dejó con ellos, con un depredador. Mi mamá por vivir una vida de des… y fiestas aquí en México, me dejó con un depredador que me hizo mie…” aseveró Nadaud.

Por último aseguró que tiene como objetivo ir a Manzanillo, a la casa donde pasó todo esto, hacer un “cierre”.- Con información de Ventaneando.

