Exintegrante de The Cure, anuncia que tiene cáncer terminal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Andy Anderson, ex baterista de The Cure informó que tiene cáncer terminal, por lo que se encuentra bien y consciente de su situación.

Anderson, de 68 años de edad, compartió que no desea que su familia lo vea en estado vegetal, por lo que ha decidido no reanimarse y aceptar esto como una experiencia de la vida.

Duda de las quimioterapias

Finalmente detalló que aún no decide si se someterá a quimioterapias y la radioterapias, sin embargo pidió buena vibra y comentarios positivos. “Los amo a todos, y los siento muy, muy cerca de mi corazón, y se quedaran conmigo para siempre.”

En el comunicado se lee: “Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación. He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación.”

The Cure es una banda británica de rock alternativo que se formó en 1976, entre sus éxitos están las canciones “Friday i´m in love”, “Love song”, “Pictures of you”, entre otras.