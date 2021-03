Exintegrantes de ''Operación Triunfo'' se despiden de Álex Casademunt

Álex Casademunt, exparticipante de la primera generación de “Operación Triunfo” (España), falleció el martes pasado en un trágico accidente vial. El hombre de 39 años impactó su motocicleta contra un autobús, según reportan diversos medios.

El accidente tuvo lugar en Mataró, Barcelona; donde el cantante vivía. Ya años atrás había sufrido un accidente grave en motocicleta, del que se había logrado recuperar.

Su agencia Telegenia confirmó la causa de muerte, luego de que una transmisión en vivo se hiciera viral y reportara el hecho, aún antes de que se confirmara que era el intérprete y excompañero de reality con David Bisbal, Chenoa y David Bustamante.

Entre los mensajes de condolencias a la familia destacan los de India Martínez, Aitana, Carlos Lozano y David Bisbal.

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.