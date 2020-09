Exitosos ''pand-Emmys''

“Watchmen” se lleva el premio a la mejor miniserie

LOS ÁNGELES.— “Watchmen” hizo buenas las quinielas y conquistó anoche el premio a la mejor serie limitada, en la 72a. edición de los Emmy.

La ceremonia fue conducida por Jimmy Kimmel desde un Staples Center sin público y en su mayoría se desarrolló mediante enlaces virtuales con los artistas (no hubo alfombra roja), aunque los presentadores de los galardones de algunas categorías acompañaron al anfitrión en el escenario.

Regina King y Mark Ruffalo triunfaron como mejor actriz y actor en una miniserie. Regina lo hizo por “Watchmen”, producción de HBO que da continuidad en la pequeña pantalla al cómic del mismo nombre y partía como favorita absoluta.

La artista recibió el galardón en su casa vestida con una camiseta con el retrato de Breonna Taylor, la joven afroamericana que en marzo pasado murió tiroteada por policías siendo inocente.

Mark Ruffalo ganó por “I Know This Much Is True”. Al agradecer el Emmy desde su hogar, preguntó: “¿Vamos a ser un país dividido o un país unido que lucha por todos?”. En su intervención animó a ejercer el derecho al voto.

“Watchmen” fue reconocida también por su actor de reparto (Yahya Abdul-Mateen II) y guión (Cord Jefferson y Damon Lindelof).

En el apartado de comedia, “Schitt’s Creek”, la pequeña producción canadiense sobre una familia disfuncional, tuvo una gran noche al llevarse los premios a la mejor serie y actuaciones para sus protagonistas Catherine O’Hara y Eugene Levy.

El elenco, con trajes de gala, siguió la ceremonia reunido en un salón, donde festejó cada una de las distinciones, que también incluyeron el de mejor guión y actor de reparto para Daniel Levy, quien asimismo compartió el de dirección con Andrew Cividino.

El honor de mejor actriz de reparto fue para Annie Murphy, de la misma serie.

Jimmy Kimmel abrió la ceremonia con un monólogo ante lo que parecía ser un teatro lleno de celebridades que lo vitoreaban, pero pronto reveló que eran imágenes de ceremonias pasadas.

“Por supuesto que estoy aquí completamente solo. Por supuesto que no tenemos un público”, dijo mostrando las butacas vacías. “Esto no es un mitin de MAGA. Son los Emmy”.— AP y EFE

Series dramáticas

“Succession”, mejor serie; Jeremy Strong, mejor actor (“Succession”); Zendaya, mejor actriz (“Euphoria”); Billy Crudup, actor de reparto (“The Morning Show”); Julia Garner, actriz de reparto (“Ozark”).

Presentadores

Algunos premios fueron presentados por ciudadanos comunes que han servido a la comunidad durante la pandemia.