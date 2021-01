Exnovia de Armie Hammer revela que sí es caníbal

Según el testimonio de la joven, él actor quería comérsela. Tras su declaración más mujeres dijeron haber sido acosadas por el actor.

EE.UU.— Courtney Vucekovich, exnovia de Armie Hammer, quien está siendo acusado de canibalismo, contó cómo el actor le hizo insinuaciones sobre su acción depredadora.

Las polémicas declaraciones de la joven han provocado que el actor de "Call Me By Your Name" sea señalado como caníbal, ya que ella aseguró que en una ocasión le dijo que quería “asarla y comerla”.

Armie Hammer’s ex Courtney Vucekovich claims he wanted to BBQ her rib and eat it:



“F*ck that was weird, but you never think about it again. He says, 'I want to take a bite out of you.' If I had a little cut on my hand he’d like suck it or lick it."



