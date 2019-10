Exnovio de Fabiola Campomanes, publico video porque se puso nervioso

MÉXICO.— Jonathan Islas, expareja de Fabiola Campomanes se disculpó con la actriz luego de difundir un video en el que aseguró que lo había golpeado porque estaba drogada.

Islas posteó su disculpa en un video que compartió en Instagram, en el que lamentó haber hablado mal de la actriz.

“Me puse nervioso, me espanté, lo primero que se me ocurrió fue subir ese video el cual no tuve que haber subido y tuve que haber arreglado las cosas hablando con mi pareja y no de esta manera”, expresó.