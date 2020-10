Expareja de Eduardo Videgaray advierte a Sofía: “La va a maltratar”

Rachel Warrington aseguró que Sofía Rivera Torres prometida de Eduardo Videgaray va a sufrir como ella. El conductor responde a los señalamientos.

MÉXICO.— De nueva cuenta el conductor Eduardo Videgaray se encuentra protagonizando una nueva polémica, la cual surgió tras las declaraciones de Rachel Warrington, exesposa del también locutor.

La expareja de Videgaray aseguró que él es un hombre golpeador, alcohólico e infiel y debido a todos esos problemas ella fue víctima de ataques por parte de Eduardo cuando se casaron en 1994.

En entrevista con TVNotas, Rachel Warrington dijo que aunque su matrimonio duró cerca de siete años, Eduardo la hizo pasar años de dolor, pues aseguró que es un hombre violento.

“Una vez me rasgó la córnea del ojo, y en el hospital me dijeron que fue una herida severa. Me golpeó estando borracho y drogado, discutíamos por lo mismo y todo terminó en esa agresión; yo era buena esposa, nunca le di motivos”, reveló Rachel.

La mujer que Videgaray conoció en 1992 y dos años más tarde terminó convirtiéndola en su esposa, dio a conocer la faceta violenta del presentador con la finalidad de advertirle a Sofía Rivera Torres con quien se va a casar.

“Quiero que la mujer con la que se va a casar, sepa que él es un hombre malo, que la va a engañar y a maltratar como lo hizo conmigo. Es una persona horrible, se burla de todos, no es gracioso, siempre se hace la víctima, no pide disculpas por nada y sigue siendo borracho y drogadicto”, sentenció la exesposa del locutor.

La mujer originaria de Estados Unidos también aseguró que Eduardo tenía una adicción a la cocaína.

Tras las declaraciones de Rachel Warrington sobre que Eduardo Videgaray fue golpeador, drogadicto e infiel mientras estuvieron casados, el conductor tuvo su derecho a réplica y respondió a estos señalamientos.

Eduardo y Sofía Rivera Torres acudieron a 'Sale el Sol' para aclarar las acusaciones que Rachel hizo en su contra.

El conductor inició agradeciendo el espacio y mencionando que la principal razón por la que la exesposa declaró todas esas cosas es porque se enteró que se va a casar con Sofía.

Eduardo también admitió que consumía drogas, pero afirmó que nunca ha golpeado a una mujer.

“Soy la persona más pacífica del mundo […] Jamás en mi vida le he levantado la mano a una mujer, me indigna, me ofende, me encab…, me molesta mucho, porque además yo tengo una hija y me crio una mujer que se quedó viuda a los 34 años”, comentó el conductor.