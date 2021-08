Expareja de Laura Bozzo asegura que no huyó de México

"No tiene nada que temer": afirmó el argentino, a quien supuestamente ya contactó la peruana.

CIUDAD DE MÉXICO.— Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo confesó que ella no huyó de México, por el contrario se encuentra en el país.

Pero, recordemos que la FGR solicitó a Interpol emitir una ficha roja para encontrar a la peruana, quien parece estar bien escondida, pues hasta ahora no se sabe nada de ella y sus amigos y conocidos han pedido que responda a las autoridades para evitar una pena mayor.

Cristian Zuárez, quien actualmente radicado en Miami con su esposa Adriana Miel en entrevista con la revista TVy Novelas aseguró que la presentadora lo buscó para contarle el dilema que enfrenta y en dicha platica, la propia conductora le habría afirmado que sigue en México y no se irá del país.

"En México y va a seguir ahí porque no tiene nada que temer", expresó el productor argentino, quien enfatizó que Laura "es una persona que siempre da la cara y se pone a disposición".

Asimismo, manifestó que evalúa tomar medidas legales contra Alfredo Adame, luego de que el actor lo acusó de ser cómplice de la presentadora.

Por otra parte, en el canal de YouTube de 'Chisme No Like' se dijo que en estos días Laura se presentó en su lujoso departamento de Acapulco, el cual está a nombre de su hija Alejandra de la Fuente. Si bien esta información aún no está corroborada, reafirmaría la idea de que la conductora de "Laura sin censura" no huyó.

Sobre Laura Bozzo pesa una orden de aprehensión por el delito de depositaria infiel, la conductora es acusada de haber evadido casi 13 millones 769 mil pesos al fisco de México.

