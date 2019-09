Exparticipante de “La Voz México” expone fraude del reality show

Jenny Blanquet, conocida en YouTube como “Ratita bebé“, utilizó su canal en la plataforma de contenidos para hablar de su experiencia como parte de la primera edición de “La Voz México”, donde formó parte del equipo de Aleks Syntek.

La exparticipante del reality show decidió responde las preguntas de sus seguidores en Twitter a través de un vídeo en que sentenció que el programa “es un fraude”, que inicia desde las audiciones.

En su vídeo, Jenny explica que ella audicionó con una canción de Beyoncé: “Porque, no sé, siento que mi voz suena mejor en inglés”; no obstante, los encargados del casting le pidieron que interpretara algo en español, pues aún no estaba definido el formato que seguirían en el show.

Cuenta que después le pidieron que hiciera una lista de 100 canciones que podría interpretar como parte de su “debut” ante los jueces, pues finalmente sería la producción la que decidiría qué canción interpretaría.

“Yo había puesto en primer lugar ‘Como yo nadie te ha amado’ de Bon Jovi, porque pensé que me quedaría roquerona, al final me pusieron la que yo dejé en el puesto 56 de mi lista, la de “Ni tu ni nadie”, de Alaska… Osea no mam…s, me pones esa cuando llegué audicionando con una de Beyoncé”, declara Jenny.

Elegida por su historia “triste”

Jenny considera que si pasó el filtro de las audiciones fue porque se hizo viral su vídeo cantando en el metro junto a su hermana.

Aclara que no es una historia que se inventó, pues “realmente sí tuve la necesidad de cantar en el metro”. Incluso confesó que durante ese tiempo comía en una popular cadena de restaurantes de hamburguesas con una oferta de “comida completa” por 30 pesos.

No obstante, reconoce que si la producción decidió que ella fuera una de las personas eliminadas de los primeros programas, se debió a que no pudo prestarse para actuar.

Recuerdo que una vez, cuando Aleks Syntek nos regaló a todos una guitarra, patrocinada obviamente por Yamaha; no es como que realmente Syntek nos regalara las guitarras, me pidieron que llorara y me mostrara conmovida, pero realmente no soy una persona que llore con facilidad, así que creo que al final ni siquiera utilizaron el material que grabé.

Un falso “coucheo”

La youtuber también aclaró que los momentos de “coucheo” eran grabados un domingo, antes de los conciertos y que eran muy pocas las veces que convivían con su supuesto “coach”.

También dijo que se enteró que sería eliminada del programa, previo a su actuación de esa noche, pues uno de sus compañeros leyó uno de los papeles de la producción.

“Es decir que ni siquiera nos escucharon o evaluaron si valíamos la pena o no”.

Un bajo “rating”, pero ganador justo

Finalmente, Jenny considera que la producción se dio cuenta de que la gente estaba enojada por las decisiones que estaban tomando, algo que se notó en el bajo rating, por lo que finalmente decidió dejar como ganador a Óscar Cruz.

Creo que él era el justo ganador, ya que es una persona humilde, pero que tenía una buena técnica y preparación. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y creo que eso es lo único positivo que me dejó el show, conocer a una persona como Don Óscar.

