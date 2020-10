Expone su polémica historia

Libro de Matthew McConaughey no guarda secretos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Matthew McConaughey reveló que fue abusado sexualmente cuando tenía 18 años.

El actor de Hollywood escribió un libro biográfico en el que cuenta detalles de su adolescencia y anécdotas que reunió en sus diarios durante 35 años.

“Greenlights (Luces verdes)” es el nombre del libro en el que detalló que se encontraba inconsciente cuando un hombre mayor se abalanzó sobre él en la parte trasera de un coche. El también productor aseguró que “nunca se sintió como una víctima”.

Desde agosto, McConaughey promueve su primera obra escrita, que reúne sus memorias escritas en papel. Él mismo asegura que no tiene problema al compartir estos sucesos en sus 50 años de vida.

“Me armé de valor para sentarme con esos diarios. Encontré historias que experimenté, lecciones que aprendí y olvidé, poemas, oraciones, recetas, creencias sobre lo que importa, algunas fotografías geniales”, dice la descripción.

Su lema personal es “Just Keep Living” (solo sigue viviendo) y se ha destacado por su labor altruista con su fundación Just keep Livin Foundation.

Con este libro ofrecerá charlas en las que lo acompañarán distintos compañeros del mundo del cine, como Kate Hudson, con quien compartió en la película “Cómo perder a un hombre en 10 días” y Harrelson, su amigo desde la serie de 2014 “True detective”.

Entre sus relatos también cuenta que a la edad de 15 años fue obligado a perder su virginidad. “Me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15 años”, afirma.

Así mismo recuerda el día en que su madre lo llamó para avisarle que su padre había muerto de un infarto.

Como aficionado a los deportes, en 1999 fue arrestado y acusado de generar disturbios y poseer drogas.

En su libro da detalles sobre este altercado, que sucedió cuando tenía 30 años después de un partido de su equipo favorito Texas Longhorns.

Año de consolidación

Matthew ganó un premio Óscar y un Globo de Oro en 2014 como Mejor Actor por su participación en la cinta “Dallas Buyers Club”. Fue un año en el que consolidó su carrera y el reconocimiento de la crítica.

Un pasado difícil

El actor no ha quedado exento de conflictos con la policía. En un festejo estaba fumando marihuana y tocando los bongos desnudo. Fue detenido, pero quedó libre al pagar 50 dólares.