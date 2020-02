Exponen a Maribel Guardia con una lista de sus cirugías

Revelan lista de cirugías de Maribel Guardia La actriz y cantante solo admite dos cirugías Maribel Guardia tiene 60 años Maribel admitió operarse la nariz y los senos en el pasado Revelan lista de cirugías de Maribel Guardia Revelan lista de cirugías de Maribel Guardia Aseguran que se puso botox ❮ ❯

Maribel Guardia asegura que su figura es producto nada más de la buena alimentación y el ejercicio, pero ahora quedó en evidencia pues revelaron una lista con las cirugías a las que supuestamente se sometió.

A través del Instagram "Belleza Creada" se mostró una foto de Maribel Guardia con un antes y después.

Según explican las cirugías a las que se ha sometido son rinoplastia (nariz), mamoplastia (aumento de senos), mastopexia (levantamiento de senos), ritidoplastía (elimina el exceso de piel en la cara) y lipoescultura (remodelado de silueta a través de la extracción de grasa).

Además, también consideran que se ha realizado tratamientos de botox para mantenerse joven.

"Maribel siempre ha sido una mujer muy guapa y con muy buen cuerpo, sin embargo los años no vienen solos (tiene 60 años) y para mantenerse así hay que ayudarse de nuestro mejor amigo, el cirujano", exponen.

"Tiene el mejor cirujano del mundo, porque sigue viendose cómo ella", "tener ese cuerpo a los 60 años también es disciplina", "Tendrá miles de cirugías, pero ese cuerpo a los 60 años no es gracias al cirujano", "Yo a los 60 voy a estar toda arrugada", fueron algunos comentarios que desató.

En el pasado, Maribel Guardia reveló que únicamente se había realizado una cirugía estética en la nariz y otra para aumentar sus senos.

"Una reflexión sobre las cirugías: Ojala todo fuera tan fácil en la vida como llenarse de plástico. Yo tengo dos operaciones que nunca he negado, me afilaron la nariz, que por cierto, la prefiero como la tenía antes y después de dar a luz y amamantar a mi hijo me arreglé el busto", declaró en su momento.

Maribel Guardia también dijo que hay mucha "ignorancia" sobre el tema de las cirugías ya que las personas suelen pensar que te pueden "hacer todo el cuerpo".

La cuenta de Instagram "Belleza Creada" se encarga de exponer las cirugías y trucos de belleza de los famosos. Tiene más de 250,000 seguidores y ha expuesto las cirugías de Yuya, Thalía, Eiza González, Ariana Grande, Selena Gómez, entre otras.

