MÉXICO.— Por ahora el actor Ezra Miller no se encuentra en algún proyecto fílmico, quizás esa sea la razón por la cual ha decidido dar un paseo por la Ciudad de México.

Decisión que ha vuelto locos a los fans mexicanos quienes han tenido la fortuna de encontrárselo por las calles y obtener una foto o un video del actor de “La Liga de la Justicia”.

¿Otra vez anda el Ezra Miller por acá? Hace unos meses me lo encontré también. pic.twitter.com/JmzYoPnVlI

Sin embargo, quienes se divirtieron más con la presencia de Miller fueron los que asistieron a un antro gay en la zona rosa, donde Ezra hasta perreo.

Ezra Miller diciendo “Te quiero, mamona” LO MEJOR QUE ME HA PASADO pic.twitter.com/CLtPrc5dJZ

Tanto en Twitter como Instagran, mucho fans ha publicados fotos y videos de su inesperado, pero muy afortunado encuentro con el actor.

En varias cuentas, se pueden ver a Ezra interactúa de forma divertida con sus fans mexicanos. Y mientras que algunos lo encontraron por las calles de la CDMX.

Otros lo pudieron saludar en el Rico Club, un antro gay de la Zona Rosa, al que asistió a bailar y divertirse, tanto que quienes estuvieron ahí mencionaron que el actor no paro de bailar y hasta perrear.

No sabía si era mi peda pq en realidad yo no le creía a mi amiga cuando me dijo que Ezra Miller estaba perreando atrás de nosotros jajajajajajaja 🤠 pic.twitter.com/DA6RVDoeYN