Fabiola Martínez sí le cobró el "karma" a Karla Panini

Fabiola Martínez confesó en entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, que sí fue amante de Américo Garza durante el tiempo en que éste iniciaba una relación con Karla Panini.

La conductora de televisión, en Monterrey, declaró en entrevista que fue en 2015 cuando tuvo el acercamiento con Américo, exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), por cuestiones labores, pues él se encargaba de agendar las fechas de espectáculos del show “Guerra de Chistes” en el que participaba.

Admitió que ella seguía casada legalmente, pero por estar separada de su esposo no le importó iniciar una relación con el empresario. Además, la química entre ambos surgió rápido y entonces empezaron a frecuentar los mismos lugares y por ello se corrió el rumor de que eran amantes.

En ese entonces, explicó, ya había escuchado los rumores de que Américo tenía una aventura con Karla Panini, pero ella solo lo conocía a él como exesposo de Karla Luna.

Para la también licenciada en psicología (según su perfil en Instagram), era inconcebible que Karla Panini hubiera traicionado a su amiga y compañera de show Luna, por lo que no tomó en serio los rumores, hasta que confrontó a Américo cuando éste recibió una llamada de su actual esposa, quien le reclamaba por llegar tarde y no reportarse.

Fabiola decidió terminar la relación, pero antes le confesó el romance a Panini, a quien le enseñó los mensajes que intercambió con Américo, así como audios.

No obstante, y a pesar de que ambas mujeres se confrontaron con Américo, a quien Panini le reclamó, Fabiola señala que semanas después de ese encuentro ambos se casaron, por lo que para ella fue la confirmación “de que Karla Panini es una falsa, una mala”.

Tiempo después, ella le confesó a su esposo la aventura con Américo, pero también decidió contarle la verdad a Karla Luna, quien le agradeció y se burló de su excompañera de show.

“Ella me dijo: ‘Muchísimas gracias, no te imaginas lo que me haces (...) A ella (Panini) yo se lo dije, si a mí me lo hicieron te lo van a hacer a ti, y ella se burlaba diciéndome que no, que porque a ella lo amaba y lo tenía loco’”.