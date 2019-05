Facundo graba robo que sufrió en un hotel de Chile

Facundo sufrió un robo de dinero durante su estancia en Chile y al darse cuenta de lo sucedió decidió instalar cámaras en el hotel donde se hospedaba para tratar de descubrir al culpable.

El conductor de televisión publicó un vídeo en Youtube para exponer lo sucedido. Explicó que todo comenzó cuando descubrió que en su cartera no tenía dinero y únicamente había estado en el foro de grabación y en su habitación de hotel.

El primer robo fue de 600 dólares, por lo que decidió no quedarse sin hacer nada e instalar cámaras en lugares estratégicos de su habitación, además de dejar dinero en efectivo para captar al ladrón infraganti.

En el vídeo se puede ver que cuando Facundo deja la habitación una mujer acude a hacer la limpieza; durante su labor no duda en utilizar el desodorante del comediante así como comerse unas galletas que había dejado.

Durante el primer día de la grabación, la mujer se percata de los dos “señuelos” que dejo Facundo, aunque no se lleva el dinero. “A ver si está o no, el dinero aquí esta, maldita sea no me robaron”, dice Facundo al darse cuenta que sus intentos por descubrir al ladrón no funcionaron.

Fue hasta el tercer día cuando se puede observar a la mujer realizar la limpieza y acercarse al closet donde está la chamarra, al mismo momento utiliza un gancho y otra ropa para tratar de cubrir su acción; sin embargo las cámaras graban el momento en que se mete el dinero a la bolsa.

La enfrenta

Tras el hecho, Facundo decidió enfrentar a la camarera y aunque al principio ella trato de negarlo hasta que le informan que todo fue grabado.

“Oye es que había un dinero aquí en esta chamarra”, le dice Facundo. A lo que la mujer responde que ella no hizo la limpieza el día anterior.

“Me da mucha pena decirte pero puse cámaras y ahí está grabado todo. Tengo grabado como revisabas que estaba el dinero ahí y como te lo llevas. No me molesta que uses mi desodorante y te comas mis galletas, pero sí que me robes”, le dice Facundo.

“En verdad caí bajo pero lo necesitaba. A mí me pagan ya luego y yo se lo devuelvo”, le respondió la mujer. Con lágrimas en los ojos le explicó que intentó conseguir dinero por fuera pero no lo logró. Le pidió disculpas y le suplicó que no la acuse pues necesitaba “terminar el mes”.

“Por favor deme la oportunidad, no me deje sin trabajo”, insistió la mujer al ver la negativa de Facundo. La camarera le pidió una semana para que pueda terminar su mes y le aseguró que de su finiquito pediría que le descuenten el dinero aunque ella “no lo robó” todo.

Facundo confesó sentirse horrible por “dejar a alguien sin trabajo y la forma tan indigna en que la van a correr”. Sin embargo, decidió acusarla pues “a veces la bondad termina solapando a la maldad. Si yo no hago lo que tengo que hacer estoy rogando la planta de la maldad”.

Explicó que en varias ocasiones ha sido víctima de robos y estafas por “bueno”, por lo que finalmente decidió delatar a la persona.

“Delate a la recamarera ladrona, la corrieron, la boletinaron y a mi me devolvieron mi dinero y me hicieron un descuento en el restaurante”, dijo para “cerrar el caso”.